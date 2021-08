Les baleines d’Ethereum poussent le prix des NFT CryptoPunk vers la Lune Crypto new media

Les baleines Etheruem ont une fois de plus pris la charge de faire monter le prix, cependant, cette fois, ce n’est pas Ether (ETH) mais les CryptoPunk NFT où ils versent l’argent. Avec la frénésie d’achat des baleines, les prix des NFT CryptoPunk ont ​​grimpé de 53% au cours de la semaine dernière.

La semaine dernière, une baleine d’Ethereum a versé plus de 6 millions de dollars, déclenchant une frénésie d’achat pour CryptoPunk. Le beurre détient désormais 1% de la série limitée de la collection CryptoPunks comportant 10 000 NFT. Vendredi dernier, le portefeuille a récupéré plus de 100 NFT, faisant passer le prix moyen des NFT CryptoPunk de 24 ETH à 29 ETH, sur la base des données d’Etherscan.

Il s’avère que tous les achats auprès d’Ethereum étaient « financés par la force », ce qui signifie qu’ils ont été acquis à partir du portefeuille spécialement créé à cet effet. Ainsi, il n’y a aucune trace de l’historique des achats précédents.

Les CryptoPunks sont parmi les NFT les plus populaires et les plus chers. Ce sont essentiellement de minuscules images pixelisées utilisées comme avatars sur diverses plateformes de médias sociaux. Comme indiqué, il existe un total de 10 000 de ces crypto-monnaies NFT disponibles, chacune présentant des traits aléatoires.

Gary Vee achète CryptoPunk NFT pour 3,7 millions de dollars

L’entrepreneur et magnat des médias Gary Vee a été fortement impliqué dans ce jeu NFT. Le célèbre influenceur parie gros sur l’avenir des NFT.

La semaine dernière, Gary Vaynerchuk – populaire sous le nom de Gary Vee – a dépensé un énorme 1600 ETH d’une valeur de 3,7 millions de dollars sur un CryptoPunk NFT. Cela suffisait à créer une frénésie massive dans la cryptosphère. Fait intéressant, un investisseur anonyme a dépensé 7 millions de dollars pour acheter environ 88 NFT CryptoPunk.

Nous n’avons pas pu confirmer s’il s’agissait de la même baleine Ethereum. Comme indiqué, l’achat de dimanche s’est produit à partir d’un portefeuille complètement différent, ne laissant aucune trace.

Le marché NFT explose et CryptoPunks est devenu l’un des projets NFT les plus précieux avec ses volumes hebdomadaires atteignant 60 millions de dollars US. De plus, il y a eu une augmentation spectaculaire des ventes au cours de la semaine dernière. Fait intéressant, les volumes de transactions quotidiens pour CryptoPunks ont également grimpé de 1342 %.

Comme CoinGape l’a signalé la semaine dernière, le marché des jeux NFT a fait une forte concurrence au marché DeFi. Il génère également d’importants volumes de transactions sur le réseau blockchain Etheruem.

