Les baleines dominent les DEX alors que les frais élevés d’Ethereum tiennent les investisseurs de détail à distance

La taille moyenne des transactions sur Curve Finance varie de 500 000 $ à 1 million de dollars, tandis que les transactions sur d’autres DEX de premier plan comme Uniswap V3, Uniswap V2, SushiSwap et Balancer V1 se situent en moyenne entre 10 000 $ et 20 000 $. C’est près de dix fois plus important que la taille moyenne des transactions de 2 000 $ à 4 000 $ observée sur les bourses centralisées (CEX).

