Les baleines Elon Musk et Shiba Inu déclenchent un autre rassemblement SHIB

Elon Musk, le PDG de Tesla, a une nouvelle fois pompé Shiba Inu (SHIB/USD) après avoir tweeté un dessin d’une fusée planante et d’un dessin ressemblant à un chien. Bien que Musk n’ait pas mentionné SHIB, la communauté a interprété son tweet comme SHIB allant sur la lune. En conséquence, la pièce s’est redressée après avoir affiché un gain à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Alors que le tweet de Musk aurait pu faire référence à Dogecoin (DOGE / USD), la crypto-monnaie originale sur le thème canin, DOGE n’a gagné que 4,71% en 24 heures pour changer de main à 0,2482 $ (0,18 £). En revanche, le prix du SHIB a augmenté de plus de 15 %. Cette réponse écrasante représente un changement alors que de plus en plus de détaillants adoptent la devise considérée comme le tueur DOGE.

(_ /)

(• _ •)

/> – Elon Musk (@elonmusk) 17 octobre 2021

A l’heure où nous écrivons ces lignes, SHIB est en hausse de 7,83 % en 24 heures après une légère correction à la baisse. Avec une hausse de 0,59% au cours des sept derniers jours, SHIB change de mains à 0,00002762 dollars (0,00020 livres). Selon CoinMarketCap, la capitalisation boursière de SHIB est également en hausse de 6,64%, à 10 775 999 331,00 $ (7 846 382 272,88 £). Cette capitalisation fait de SHIB la 20e plus grande crypto-monnaie.

Les données de TradingView indiquent que SHIB est sur le point de continuer à négocier haussier à court terme. Sur le graphique journalier, les oscillateurs sont neutres et les moyennes mobiles indiquent une forte force d’achat. L’augmentation du volume quotidien indique également que de plus en plus de personnes se lancent sur le marché SHIB.

Les baleines SHIB en hausse

En plus du tweet de Musk, les baleines SHIB jouent un rôle majeur dans l’augmentation du prix de la pièce. Selon Santiment, il y a eu plusieurs transactions SHIB dépassant 100 000 $ (72 813,50 £). La firme a en outre noté que lorsque de telles transactions sont effectuées en groupe, le prix de la pièce augmentera.

🐳 #ShibaInu est de retour à 0,00002885 $ tandis que les projecteurs sont de retour sur #Bitcoin et son rapprochement sur son nouveau #AllTimeHigh. Mais gardez un œil sur les transactions de baleines de $ SHIB dépassant les 100 000 $. Lorsque ces transactions sont groupées, des hausses de prix s’ensuivent généralement. https://t.co/oeGN85BpXS pic.twitter.com/G9kJopNTHE – Santiment (@santimentfeed) 18 octobre 2021

Des baleines SHIB anonymes auraient effectué plusieurs transferts consécutifs, chacun comprenant environ 86 milliards de SHIB. Au total, les transactions ont porté environ 260 milliards de SHIB. Avant cela, une baleine a acheté six milliards de SHIB, puis a acheté 76 milliards de pièces supplémentaires. En conséquence, SHIB a augmenté de plus de 300 %, éliminant un zéro.

Pendant ce temps, la communauté SHIB fait constamment pression pour que Robinhood répertorie le jeton. La communauté aurait lancé une pétition sur Change.org pour demander à la société de services financiers de répertorier SHIB.

L’objectif de la pétition était d’atteindre 300 000 signatures. Au moment de la rédaction de cet article, plus de 259 000 personnes ont signé la pétition, ce qui montre la force croissante derrière la pièce inspirée des mèmes.

Bien qu’il ne soit pas clair si Robinhood répertoriera SHIB, la pièce débloque progressivement des jalons clés et ZebPay, le plus ancien échange cryptographique d’Inde, l’inscrit sur sa plate-forme. Le plus grand échange crypto de Turquie, BtcTurk, a également ajouté la prise en charge de la pièce.

