Les baleines Ethereum refusent de vendre car plus d’ETH entre dans DeFi

Le nombre d’adresses détenant plus de 10000 ETH n’a guère changé depuis que l’actif a atteint un sommet historique de 2050 $ le 20 février.

En fait, selon les données de Santiment, le nombre de portefeuilles contenant plus de 10K ETH – d’une valeur d’environ 17,7 millions de dollars aux prix actuels – n’a diminué que de 0,9% au cours des quatre derniers mois. Cela se compare à une baisse de 7,2% du nombre de portefeuilles contenant 100 à 10K ETH selon le fournisseur d’analyse.

Une explication possible de la divergence est que les adresses des baleines peuvent appartenir à des entités telles que des bourses, de grandes entreprises ou des fonds institutionnels qui doivent garder l’actif sous la main ou verrouillé à des fins d’investissement.

Anthony Sassano, co-fondateur d’ETHhub, a noté que les grandes entreprises et les institutions achetaient et détenaient de plus en plus d’ETH dans sa newsletter du 18 mars.

«Je m’attends également à voir de nombreuses autres sociétés ouvertes annoncer des achats d’ETH dans les mois à venir pour différentes raisons. Certains stockeront de l’ETH pour l’utiliser comme gaz, d’autres l’achèteront pour participer à eth2, et certains le mettront à leur bilan en tant qu’actif de réserve / SoV. »

Les adresses de niveau intermédiaire semblent déposer plus d’ETH dans DeFi, car le montant de l’actif verrouillé entre les protocoles du secteur a également atteint un niveau record.

Selon les statistiques du fournisseur de portefeuille DeFi Debank, la quantité d’Ethereum verrouillée dans DeFi est proche de son sommet à 9,6 millions d’ETH.

Cela représente 8,3% de l’offre totale et est estimé à environ 17 milliards de dollars aux prix courants. Le montant d’ETH verrouillé a dépassé les 10 millions pour la première fois le 11 mars.

De plus, il y a actuellement 3,53 millions d’ETH, soit 6,3 milliards de dollars, mis en jeu sur la chaîne Beacon selon l’explorateur de la blockchain Eth2.

Ces deux facteurs ont fortement contribué au maintien de l’actif à ses niveaux de prix qui ont oscillé autour de 1 800 $ depuis le 9 mars. Au moment de la rédaction de cet article, les prix des ETH avaient chuté de 1% au cours des dernières 24 heures pour se négocier à 1 790 $ selon Tradingview.