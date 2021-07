Les baleines “méga-riches” de Bitcoin sont une espèce en voie de disparition

Faits marquants:

Alors que les baleines tombent, les « dauphins » et les « requins » de Bitcoin sont à la hausse.

Les propriétaires de petites quantités de BTC pourraient totaliser plus que les baleines.

Le « club des baleines méga-riches » du bitcoin (BTC), propriétaire de plus de 10 000 BTC, est en train de disparaître. À l’heure actuelle, ces entités détiennent environ 3,75% de l’offre totale de pièces existantes, selon les données publiées par l’analyste de marché et les données de la blockchain Willy Woo.

À travers un fil sur Twitter, Woo a présenté une analyse sur la distribution du BTC au fil du temps. La grande conclusion de cette étude est que “les monnaies vont vers les masses”. En d’autres termes, de plus en plus d’entités possèdent des bitcoins. Ce qui diminue, c’est la quantité moyenne de BTC entre les mains de chacun d’eux.

Dans ses messages, l’analyste a souligné que les données sont basées sur des entités uniques et non sur des adresses, puisque chaque individu peut avoir un nombre infini d’adresses. “Les adresses sont regroupées de manière médico-légale pour résoudre les participants individuels”, a-t-il ajouté.

Les baleines distribuent normalement des pièces tout en réalisant des bénéfices sur les marchés haussiers, a expliqué Woo. Mais vu à long terme, en général, les baleines ont tendance à diminuer, comme le montrent les graphiques partagés par le chercheur.

Les bitcoins entre les mains des baleines et des méga-baleines sont en déclin. Source : @woonomic.

Les « vairons » mangent les bitcoins des baleines

Les données montrent qu’au fur et à mesure que les plus grandes baleines deviennent de moins en moins communes, les « ménés », comme il se réfère aux propriétaires avec moins de 10 BTC, ils accumulent déjà 13,6% des bitcoins en circulation.

Woo a fait valoir que cette classe de propriétaires pourrait être plus nombreuse que les baleines (entités avec 1 000 BTC ou plus), qui totalisent 26% de l’offre, en pourcentage de pièces.

Bien que les soi-disant « ménés » possèdent la moitié de ces bitcoins, en pourcentage, la situation change si les fonds détenus par les bourses et les fonds d’investissement sont pris en compte. Étant des entités qui ont la garde des devises de milliers d’utilisateurs, en plus de la leur, leur propriété est également liée à de petits investisseurs. En additionnant toutes ces pièces, il y a plus de 30% de l’offre de bitcoins.

Il peut sembler que les « vairons » n’ont rien de plus que les miettes que les baleines laissent derrière elles. Cependant, la réévaluation à long terme de la crypto-monnaie rend le BTC moyen par utilisateur de plus en plus bas, mais plus son équivalence en monnaie fiduciaire.

Une autre enquête récente de Woo, rapportée dans CryptoNews, place la moyenne actuelle entre 0,25 et 0,69 BTC par habitant, nettement en dessous de la moyenne d’il y a quelques années, environ 1 BTC.

Malgré la baisse de la détention individuelle libellée en bitcoin, en dollars le chiffre n’a fait qu’augmenter. Avec une moyenne de 0,69 bitcoins par personne, la détention moyenne de BTC dépasse 20 000 $, un chiffre qui, jusqu’en décembre de cette année, n’avait pas dépassé un bitcoin complet.

La montée des dauphins et des requins Bitcoin

Bien que le banc de petits poissons augmente, Woo considérait que « l’histoire pour 2021 est la montée des dauphins et les requins«. Cette classe de propriétaires de BTC, ceux qui ont entre 100 et 1 000 bitcoins, montre une nette augmentation ces derniers temps.

L’étudiant en métriques Bitcoin voit cette croissance étroitement liée à l’entrée sur le marché des « personnes fortunées, des family offices, des hedge funds et des petites trésoreries d’entreprise ». Ces entités, a-t-il dit, “ont absorbé une grande partie de la distribution des baleines”.

Les dauphins et les requins se multiplient. Source : @woonomic.

Pièces perdues, pièces sauvegardées et pièces dépensées

De ses calculs, Woo a exclu les pièces connues comme la propriété de Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin. Le total des pièces de Nakamoto équivaut à 5,8% de l’offre de BTC, ce qui ferait de lui une méga baleine si on le considère.

L’exclusion des pièces Satoshi se produit parce qu’il s’agit de BTC perdu, comme l’a soutenu Woo. Les bitcoins de celui qui a créé la crypto-monnaie il y a plus de dix ans n’ont pas bougé après avoir été extraits, ce qui a ajouté au silence de Satoshi pendant toutes ces années. donne l’idée que ces pièces ne circuleront pas réellement sur le réseau.

En fait, il y a ceux qui abandonnent non seulement les pièces de Satoshi, mais toutes celles qui n’ont pas été déplacées depuis plus de 10 ans. Comme le montre le graphique HODL Waves de Unchained Capital, on parlerait de plus de 11% du total des bitcoins hors circulation.

Plus de 11% des bitcoins en circulation seraient « perdus » après avoir passé plus de 10 ans sans bouger. Source : Capital déchaîné.

Ce même graphique soutient également l’appréciation de Woo du comportement des baleines dans les marchés haussiers et comment l’accumulation de bitcoins oscille. Pendant les pics de prix dans les cycles du marché, nous voyons également des pics de pièces plus jeunes (qui ont changé de direction plus récemment), dépensées en peu de temps. En revanche, lorsque le prix baisse, l’augmentation de l’accumulation à long terme peut être appréciée, avec des bitcoins qui passent plus de temps sans changer de main.

Des lectures incorrectes des données affectent le prix du bitcoin

Pour conclure son analyse, Woo a souligné quelque chose qu’il a déjà souligné avec insistance : la lecture incorrecte des données de la blockchain Bitcoin comme celle-ci de la distribution, peut provoquer une incertitude sur le marché. Par conséquent, des baisses de marché sont générées qui ne correspondent pas à la réalité des fondamentaux du réseau, à son avis.

Comme échantillon de cette appréciation, le chercheur a contrasté deux graphiques sur la détention de bitcoins : un à long terme, basé sur des entités ; et une autre avec une plage d’un an seulement et basée sur des adresses (qui, comme nous l’avons souligné, pourraient appartenir à la même entité individuelle).

En regardant uniquement le court terme et les directions, il semblerait qu’il y ait eu un pic et une baisse soudains des épargnants avec au moins 1 BTC ou plus. Cela peut mener à idées fausses sur les liquidations massives présumées des propriétaires de bitcoins, alors qu’en réalité “les baleines exécutent une distribution ordonnée sur chaque marché haussier”, selon les mots de Woo.

C’est-à-dire que les baleines ne vendent pas la totalité de leur BTC et quittent entièrement le marché. Au contraire, ils prennent des parts de bénéfices en vendant juste une partie de leur fonds bitcoin total. Le reste, ils économisent sur le long terme.