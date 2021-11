Les baleines Shiba Inu font baisser les prix de DOGE, FLOKI et SHIB face aux craintes de vente

Nous avons passé la saison à regarder la meute de chiots prouver à quel point elle peut chasser comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD), Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) ont atteint des sommets impressionnants et, dans certains cas, des records. Aujourd’hui peut cependant marquer un tournant. Les prix de la crypto sont en baisse dans tous les domaines et ces pupcoins sont tous plongés dans le rouge. Un examen des tendances du marché du jour révèle que les prix du SHIB plongent parce que le jeton a connu sa plus grande liquidation des investisseurs depuis des mois. La meute de chiots est ainsi nommée en partie parce que ses membres se déplacent souvent ensemble. Aujourd’hui n’a pas été différent.

Quel est le problème avec les prix SHIB?

Bref, ils tombent depuis trois jours. La raison nécessite une explication plus approfondie. Newsweek rapporte que cette baisse significative a été déclenchée par une baleine SHIB décidant de décharger 40 000 milliards de jetons, une détention d’environ 2,8 milliards de dollars américains au moment de la vente. Aujourd’hui a entraîné les baisses les plus importantes à ce jour, avec des prix SHIB en baisse de 22% au moment d’écrire ces lignes. En signe de sympathie, Dogecoin a baissé de plus de 4% tandis que les prix de Floki ont baissé de plus de 8%.

Comme le savent tous ceux qui ont suivi la frénésie du pupcoin, le jeton est alimenté par son suivi numérique, connu en ligne sous le nom d’armée SHIB.

Bien que la force et l’unité de cette communauté soient en grande partie ce qui a alimenté l’ascension du jeton, des jours comme celui-ci rappellent ce qui peut arriver lorsque l’élan change.

Pourquoi est-ce important

Bien que la motivation de la baleine pour décharger autant de Shiba ne soit pas claire, il n’est pas nécessaire que les prix réagissent rapidement. CoinDesk a été informé par une société d’études de marché sur la cryptographie qu’il y avait eu une augmentation des ventes de Shiba, comme l’indiquent les flux de jetons vers les échanges centralisés – en particulier 1,36 billion de plus que la veille. Pendant ce temps, le nombre d’adresses de dépôt a augmenté de 142% depuis l’ouverture des marchés au début de la semaine de négociation. La fin octobre a marqué le pic des interactions du jeton avec des adresses uniques à 107 000. Depuis, ce nombre a baissé de 66 %.

Ces tendances sont probablement indicatives d’une augmentation de la pression de vente à court terme alors que les prix du SHIB continuent de baisser et que la disponibilité symbolique augmente entre les bourses. Le message sous-jacent est clair : le battage médiatique qui a porté le jeton à des sommets records il y a seulement une semaine a clairement diminué et avec lui, les prix SHIB.

Quelle est la prochaine étape pour le pack ?

Cette récente vente n’est pas le seul problème auquel Shiba a été confronté récemment. L’armée Shiba a récemment exprimé sa frustration lorsque le Kraken Exchange n’a pas réussi à répertorier le jeton sur sa plate-forme, malgré la promesse qu’il le ferait si un message générait suffisamment d’interactions sur les réseaux sociaux.

🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶@brianchoffman a dit que si nous obtenons 2 000 likes, nous listerons $SHIB demain – mais il ne pense pas que nous puissions le faire.#SHIBArmy où êtes-vous ? 👇 👇 👇

💬 🔁 ♥️ – Échange Kraken (@krakenfx) 1er novembre 2021

Même si elle avait obtenu cette inscription, la baleine qui déchargeait récemment ses avoirs aurait quand même déclenché la vente actuelle, du moins dans une certaine mesure. Cela ne signifie pas que la frénésie des pupcoins est terminée, mais cela mettra certainement à l’épreuve la puissance de l’armée SHIB. Les investisseurs de Meme adorent acheter la baisse, et les prix SHIB baissent certainement en ce moment. Les récentes prévisions de prix ont été élevées dans certains cas.

Tout le monde devrait regarder la meute de chiots se diriger vers la semaine prochaine.

