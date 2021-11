Les bancs de la Liga ne donnent pas de trêve

Le football ne se distingue pas pour être un havre de paix, de tranquillité et de patience. Les affaires et les comptes pressent, d’autant plus que le chef de la crise généré par le covid-19 est encore en train d’être sorti, et les clubs ne peuvent pas se permettre de rater des cibles. Avec novembre frappant ses derniers coups et au milieu d’une tempête froide, venteuse et pluvieuse, quatre techniciens de première division ne mangeront pas les polvorones cette saison.

La défaite contre le Real Betis par 0-3 s’est terminée par la deuxième étape de Fran Escribá sur le banc de Martínez Valero. L’entraîneur valencien a été le dernier à tomber et quitte son poste après seulement 280 jours au service des franjiverdes. Escribá a pris les rênes de l’équipe le 14 février, remplaçant un pari risqué tel que l’Argentin Jorge Almirón, et a réussi à redresser le cours de l’équipe jusqu’à réaliser une permanence angoissante après la victoire de la dernière journée contre l’Athletic Club.

Octobre chaud

Trois étaient les préparateurs qui ont perdu leur poste le mois dernier. Le premier week-end d’octobre, Míchel et un historique comme Paco López ont été licenciés respectivement à Getafe et Levante. Ronald Koeman a terminé sa carrière au Camp Nou après avoir perdu à Vallecas le 27.

L’arrivée de Quique Sánchez Flores au Colisée semble avoir l’effet escompté, puisque l’équipe Getafense a abandonné la lanterne rouge du classement. Avec le Madrid en tête, les azulones ont ajouté huit points sur dix-huit possibles.

Javi Pereira connaît une pire fortune à la banque Granota. L’équipe valencienne est désormais la dernière du classement et les chiffres du nouvel entraîneur n’améliorent pas ceux de Paco López. Levante n’a pas encore gagné cette saison.

Sur la corde raide

« Quand tu vois la barbe de ton voisin se mouiller », il faut penser à Cadix et Grenade. Álvaro Cervera et Robert Moreno marchent sur de la glace mince. Les résultats ne sont pas bons et les fans de Nuevo Mirandilla et Los Cármenes commencent à être avec la braguette derrière l’oreille. Le bon travail des deux n’est pas récompensé par des macadores favorables et le football, comme nous l’avons dit, ne va pas avec les petites filles. Les prochains matchs peuvent être essentiels pour conserver votre emploi.

Cadix reçoit toute une miura dimanche prochain, tout comme l’Atlético de Madrid. Plus tard, et après s’être conformé à la Copa del Rey, il aura deux duels directs contre Elche et, précisément, Grenade.

Les Nazaris, de leur côté, visitent San Mamés ce vendredi et ils reçoivent Alavés au pied de l’Alhambra. L’avenir d’Álvaro et Robert est dans l’avant et le nougat, juste au coin de la rue.