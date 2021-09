Les bancs se sont dégagés lorsque les Blue Jays ont frappé Kevin Kiermaier avec un argumentaire sur la controverse sur la carte de dépistage

La série entre les Rays de Tampa Bay et les Blue Jays de Toronto a été dominée par l’une des controverses les plus étranges que nous ayons vues toute la saison. Et la finale de mercredi a donné le résultat le plus prévisible :

Un plongeon.

Toute la saga a commencé lundi lorsque le voltigeur des Rays Kevin Kiermaier a récupéré et conservé une carte de dépistage qui a été abandonnée par le receveur des Blue Jays Alejandro Kirk lors d’un match au marbre. La carte contenait évidemment tout le plan de match des Blue Jays, et la volonté ouverte de Kiermaier de la prendre (et de la garder) a bouleversé toute la liste des Blue Jays.

Ainsi, alors que le match de mardi s’est déroulé sans aucun feu d’artifice, c’était une autre histoire mercredi lorsque Kiermaier est passé au marbre à la huitième manche d’un match déséquilibré.

Ryan Borucki frappe Kevin Kiermaier dans le dos avec un lancer à la 8e manche pic.twitter.com/cd8yC056OQ – Tim et ses amis (@timandfriends) 22 septembre 2021

Sur le premier lancer de l’at-bat, le lanceur des Blue Jays Ryan Borucki a frappé Kiermaier dans le dos avec un plomb de 93 mph. Kiermaier – pensant clairement que c’était intentionnel – avait des mots pour Borucki alors qu’il se dirigeait vers la première base. Les bancs s’effaceraient également alors qu’un Kevin Cash livide sortait pour plaider pour que Borucki se fasse jeter (ce qu’il a fait).

Tout ça sur un bout de papier. Le baseball peut être bizarre comme ça.

Bien sûr, le refus de Kiermaier de rendre la carte de recrutement ou son affirmation douteuse selon laquelle il ne se rendait pas compte de ce que c’était n’a pas apaisé les tensions avec les Blue Jays. Mais c’était assez nul d’attendre deux jours et de choisir un endroit comme celui-ci à jeter sur quelqu’un – bien que Borucki ait nié que c’était intentionnel.

Kiermaier aurait-il dû retourner la carte ? Je veux dire, ça aurait été la bonne chose à faire. Mais cela n’aurait pas dû entraîner une controverse de plusieurs jours.

Heureusement, les deux équipes peuvent passer à autre chose étant donné qu’il s’agissait de la dernière rencontre entre les Blue Jays et les Rays cette saison régulière. Et il n’y a aucun moyen que cela revienne et que ce soit une chose lors d’une éventuelle rencontre en séries éliminatoires, n’est-ce pas? DROIT?!

Je suppose que nous traverserons ce pont quand nous y serons.