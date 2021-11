Les bandes-annonces classiques de Star Wars de BioWare sont rééditées en 4K

Image : BioWare

Star Wars : The Old Republic a 10 ans cette année, et dans le cadre des célébrations d’anniversaire, BioWare a décidé de faire quelque chose dont je ne me souviens pas avoir jamais vu auparavant ; ils rééditent les anciennes bandes-annonces du jeu dans une résolution élégante pour un âge moins civilisé.

Le premier à avoir reçu le traitement 4K est Deceived, qui a été présenté pour la première fois en juin 2009, bien avant la sortie réelle du jeu, et à l’époque, beaucoup de gens disaient « Putain de merde, ça a l’air incroyable ».

La bande-annonce a été réalisée par Blur Studio, qui est toujours là et fait des trucs incroyables liés au jeu vidéo, mais qui, en 2009, était à l’avant-garde de l’humble bande-annonce du jeu vidéo et de la transformer en chefs-d’œuvre / monstruosités cinématographiques coûteux que nous connaissons. aujourd’hui. En effet, leur approche était tellement nouvelle et bien accueillie par les fans que je les ai interviewés en 2010 à propos de la transformation, et si vous êtes sidéré par ces chiffres, imaginez à quoi ils ressemblent dix ans plus tard :

En moyenne, je dirais qu’une bande-annonce ordinaire de trois minutes… prendra environ trois mois et utilisera entre 40 et 50 personnes. La cinématique de DC Universe Online que nous venons de terminer s’est étalée sur environ six mois et a été touchée par un total de 71 artistes, des maquettistes, concepteurs de concepts aux briquets et une équipe de personnes FX.

Bien que décider de rééditer d’anciennes bandes-annonces en 4K puisse sembler une chose idiote pour un grand studio comme BioWare, car ce ne sont essentiellement que des éléments de marketing obsolètes, il est important de se rappeler à quel point ces clips étaient gros et importants. à l’époque.

Sortie entre la trilogie préquelle de Lucas et les suites ratées de Disney, la série de bandes-annonces BioWare et Blur réunies – il y en a un autre excellent dans l’interview – étaient traitées à l’époque presque comme des morceaux autonomes de Star Wars canon, des vignettes que vous pourriez apprécier même si vous ne vous souciez pas du jeu lui-même, et si vous deviez demander aux fans certaines des bandes-annonces de jeux vidéo les plus mémorables de tous les temps, vous trouveriez probablement au moins un des clips d’Old Republic dans la liste.

Les rééditer en 4K ne changera peut-être pas le monde, mais cela nous donne l’occasion de revisiter certains clips classiques de Star Wars et de les rendre plus beaux que jamais.