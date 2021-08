Les bandes dessinées à lire avant de regarder The Suicide Squad de James Gunn | Divertissement

Nous sommes, probablement, devant l’une des sorties les plus attendues de l’année. Après avoir vu Black Widow et attendu l’arrivée d’autres titres de Marvel Studios tels que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ou The Eternals (The Eternals), La brigade suicide par James Gunn elle est postulée comme une alternative spectaculaire à l’hégémonie de l’UCM.

La vérité est que Warner Bros. semble y aller doucement avec le films de bandes dessinées dc, mais il avance à pas de géant, silencieux, avec un calendrier de sorties très intéressantes l’année prochaine. Bien que… tout d’abord !

Le remorque de La brigade suicide par James Gunn que vous avez sur ces lignes est une déclaration d’intentions de son réalisateur : folie et violence, une macarrada baroque qui va pour tous avec du sang, de la poudre et des grossiers. Allez, ce qui aurait dû être Suicide Squad (2016).

Et puisqu’une adaptation bien plus fidèle que le film de David Ayer arrive, dans ce reportage nous allons passer en revue toutes les bandes dessinées que vous pouvez lire avant de voir La brigade suicide par James Gunn. Une liste personnelle que nous recommandons d’aller avec le matériel original à la main dans les salles de cinéma. Prendre note!

L’escouade suicide de Tom Taylor

L’étape la plus récente du groupe de méchants de bandes dessinées dc et, sans aucun doute, une excellente façon d’entrer dans le monde que nous allons trouver dans le film. Surtout à cause du ton de cette série qui vient de la main d’un scénariste spectaculaire.

L’escouade suicide de Tom Taylor, l’homme derrière des succès actuels comme DCSOS, DCSOS: Immortals et DCSOS: Dead Planet, a pris ces petits gars et leur a donné carte blanche pour faire ce qu’ils voulaient, nous offrant une scène fabuleuse.

Avec des personnages peu connus, à l’exception de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et quelques autres, Tom Taylor a déployé un arsenal de folies dans lesquelles absolument personne n’était à l’abri, qu’ils soient protagonistes, méchants ou secondaires.

Fondamentalement, ce que nous attendons de la Suicide Squad de James Gunn d’après ce que nous avons vu dans les avant-premières officielles.

L’escouade suicide de John Ostrander

Comme tout dans la vie, cette organisation sous la protection du gouvernement américain devait avoir un commencement et ce commencement était L’escouade suicide de John Ostrander, l’original.

À la fin des années 1980, le scénariste de Norwalk a relancé le concept de la Force spéciale-X qui circulait depuis l’âge d’argent dans la maison d’édition et lui a donné une tournure typique de l’époque, provoquant ainsi la naissance d’un premier groupe de méchants au service des États-Unis.

Loin du concept le plus fou et moderniste de ces derniers temps (et probablement du film), mais tout aussi beau et intéressant à lire. Il faut se plonger dans les principes pour connaître l’histoire. Et sûrement James Gunn a fait un clin d’œil là-bas.

La nouvelle brigade suicide 52

Toute cette folie et cette bizarrerie qui semblent maintenant indissociables du groupe DC Comics sont en réalité dues au La nouvelle brigade suicide 52, la relance du New DC Universe qui a eu lieu au début de la dernière décennie et qui a révolutionné la maison d’édition.

C’est là que l’on retrouve l’apparition de personnages comme Harley Quinn et King Shark, sûrement deux des plus grandes attractions de la Film de James Gunn avant la première.

Violence, sang, démence à tube, gens grossiers et grossiers, un monde sale plein d’intrigues, Amanda Waller fait son truc. Une fabuleuse option pour découvrir le matériel d’origine si vous préférez quelque chose de “plus moderne” que la scène Ostrander. Vous passerez un bon moment !

La nouvelle brigade suicide

Dans la foulée du Suicide Squad de The New 52, ​​nous sommes obligés de recommander également le Nouvelle escouade suicide recueillies par le témoin de l’étape précédente.

C’est la suite logique de cette relance de DC Comics. Une étape très continue qui n’effectue pratiquement aucun changement, même s’il est vrai qu’elle est devenue un peu “plus sombre” et qu’elle a sûrement peu à voir avec The Suicide Squad de James Gunn.

Ce n’est pas une période vraiment remarquable dans l’imaginaire suicidaire de la collection, mais si vous voulez suivre l’histoire complète de la Squad bien sûr, vous devez l’écrire.

Justice League contre Suicide Squad

Il est courant au sein des éditeurs de bandes dessinées de se confronter aux différents groupes qui appartiennent à l’univers de la fiction. C’est arrivé dans Marvel avec les Avengers et les X-Men ou encore les Inhumans. Et, bien sûr, c’est arrivé dans DC Comics.

Dans ce sens, comme il l’avait fait quelques années auparavant dans The New 52 avec la Justice League of America avant Eternal Evil, l’éditeur a voulu confronter les méchants de la Squad aux héros les plus représentatifs de l’univers DC.

C’est comme ça que ça s’est passé Justice League contre Suicide Squad, une bande dessinée amusante, rapide et pleine d’action qui place le groupe d’Amanda Waller contre Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et compagnie.

Un bon moyen d’accéder à la mythologie de la Squad avec beaucoup de personnages super reconnaissables, en plus de faire partie de l’énorme potentiel que ces méchants ont que le gouvernement américain utilise. Verra-t-on un jour quelque chose comme ça au cinéma ?

Harley Quinn par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti

Et enfin, on quitte l’orbite de la Suicide Squad dans les comics et on s’immerge dans l’univers personnel de l’un de ses protagonistes. Nous parlons de la Harley Quinn par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, la meilleure série de ce méchant de toute son histoire.

Dans le cadre de ces New 52 que nous vous avons précédemment commentés et profitant de la situation de ce qui s’est passé entre elle et The Joker dans Batman : The Death of the Family, DC Comics a lancé une série régulière de Harley Quinn avec le méchant loin de Gotham.

S’installant à Coney Island, dans son Brooklyn natal, il commence à vivre des aventures complètement folles, avec des nains, une madame, des animaux anthropomorphes, un castor empaillé qui croit parler, un mercenaire qui ressemble à Deadpool et même un foutu homme-œuf.

Et pourquoi recommandons-nous cette bande dessinée avant de regarder Suicide Squad de James Gunn ? Eh bien parce que le ton a toutes les caractéristiques d’aller très bien dans la lignée de la comédie qui met en œuvre le mariage d’Amanda Conner et Jimmy Palmiotti.

Par conséquent, nous vous recommandons de le lire car (en plus d’être une scène très amusante) il a sûrement fortement inspiré le cinéaste pour certaines des nombreuses choses folles que nous allons voir dans le film.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Lorao.