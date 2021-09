Les bandes dessinées les plus rares de tous les temps ⋆ 10z viral

En 2021, impossible d’échapper à l’engouement des super-héros. Au cours des deux dernières décennies, nous avons été bombardés de films, de jouets et d’émissions de télévision perpétuant des histoires dédiées aux croisés capés et aux héros sympathiques du quartier, et pour cause. Les histoires de super-héros sont celles auxquelles nous pouvons tous nous identifier.

Peu importe que vous ayez 8 ou 80 ans, il y en a pour tous les goûts parmi le rolodex désormais infini de héros et de méchants. Pourtant, avec tout le contenu disponible, nous avons tendance à oublier la source de ces Tales to Astonish.

Les bandes dessinées sont le point de départ du phénomène actuel des héros. Avant que Captain America affronte Iron Man dans Captain America: Civil War, ils géraient leurs différences sur les pages d’une bande dessinée. Avant que Batman n’enfile la cape et le capuchon pour le grand écran, il a perfectionné sa technique dans votre librairie locale.

Depuis les années 1930, les héros font partie de l’air du temps, et jusqu’à récemment, tout ce que nous avions était les pages qui les gardaient en vie dans nos esprits. Maintenant, cependant, avec leur adoption et leur adaptation généralisées, de nombreuses bandes dessinées ont atteint de nouveaux niveaux de renommée et de rareté.

Certains problèmes sont devenus incroyablement difficiles à résoudre et peuvent valoir des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Avant de commencer, des distinctions doivent être faites. Les bandes dessinées chères ne doivent pas nécessairement être rares, et les bandes dessinées rares ne sont pas toujours chères. Ils peuvent absolument l’être, mais ces deux termes ne s’excluent pas mutuellement.

Dans cet esprit, et sans plus tarder, voici quelques-unes des les bandes dessinées les plus rares de tous les temps. Vous pourriez même en trouver dans vos greniers.

Bandes dessinées d’action n ° 1

Le voici, le grand. Que dire qui n’a pas déjà été dit ? Ce premier numéro d’Action Comics a présenté au monde le dernier fils de Krypton, Superman. Detective Comics, ou DC comme il est mieux connu actuellement, était en affaires depuis quelques années avant les débuts de Superman en 1938, mais The Man of Steel était leur premier grand succès. Il a défini le genre des super-héros pour toujours, établissant un ton et un style pour ses successeurs qui sont encore utilisés aujourd’hui. Un numéro vierge vendu sur ebay pour 3,2 millions de dollars en 2014.

Nouvelle aventure n°26

Une autre bande dessinée de DC, New Adventure est une histoire moins connue pour un héros moins connu. Suite aux frasques du capitaine Jim des Texas Rangers, le numéro no. 26 n’est pas collecté aussi largement que certaines des bandes dessinées les plus populaires de son époque. Cela ne signifie pas pour autant que les personnages ou l’histoire sont ternes. New Adventure propose des rebondissements fous, une iconographie du vieil ouest et un message fort. En raison de son obscurité, moins de dix exemplaires connus existent, selon la base de données CGC. Neuf, pour être exact, faisant de New Adventure No. 26 la bande dessinée la plus rare de la planète. Bonne chasse.

Fantastique incroyable n ° 15

La première entrée Marvel sur cette liste, Amazing Fantasy est un autre changeur de jeu. Sorti en 1962, cette bande dessinée présente sans doute l’image la plus emblématique de l’histoire de Marvel. Il est là : Spider-Man, Web-Head, Spidey, Wall Crawler, les surnoms s’enchaînent encore et encore. Il combat le crime et se balance des toiles. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? En tant que l’un des héros les plus populaires de Marvel, Spider-Man a résisté à l’épreuve du temps en tant que potentiellement le plus grand super-héros jamais créé. Nous devons remercier Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko pour cela. Notre sympathique quartier Spider-Man est si populaire, en fait, qu’un exemplaire d’Amazing Fantasy No. 15 a été vendu à un collectionneur privé pour 1,1 million de dollars en 2011.

X-Men n°1

Une immense propriété Marvel, la gamme de héros mutants X-Men est incroyablement diversifiée. C’est ici que tout a commencé. Sorti en 1963, au cours de l’histoire, nous découvrons des personnages tels que Cyclope, Jean Grey, Angel, Beast, Iceman et leur mentor télépathique, le professeur X. Leur école pour «jeunes doués» est également expliquée. Cela ne s’arrête pas aux héros, cependant, et dans cette première apparition des X-Men, Magneto s’impose comme leur ennemi juré du métal. Avec la nouvelle acquisition de la propriété X-Men par Marvel Studios, l’avenir s’annonce radieux pour “The Strangest Super-Heroes Of All!” En 2012, un exemplaire quasi neuf s’est vendu aux enchères pour près de 500 000 $.

Détective Comics n°27

Le Batman n’a pas besoin d’être présenté, mais s’il y en a eu un, c’était Detective Comics n ° 27. Un an après l’introduction de Superman en 1938, la création de Batman en 1939 a été un coup de génie de la jeune société de bandes dessinées. Aucun héros avant ou depuis n’a capturé le même niveau d’émotivité et de droiture maussades. À une époque où la plupart des héros étaient des scouts glorifiés, Batman a fait irruption sur la scène en tant que justicier sombre et tourmenté. Son humanité, son éthique et son histoire tragique ne font qu’ajouter à la ferveur qui entoure The Dark Knight depuis 82 ans. Une trame de fond tragique, en fait, partagée par le jeune pupille du défenseur de Gotham. En parlant de…

Détective Comics n°38

Robin, le Boy Wonder, l’acolyte emblématique de Batman. Dans cette révélation à grande échelle, Dick Grayson est présenté au monde par le biais de son histoire étrangement similaire. Orphelin lui-même, Dick est entraîné par Bruce et le Dynamic Duo se lance dans sa première lutte contre le crime. Avec la décision de Batman de prendre un partenaire dans sa quête pour débarrasser Gotham City du mal, Robin est devenu l’un des acolytes les plus importants et les plus connus de l’histoire des super-héros. Tellement crucial pour le plus grand détective du monde qu’il y a eu en fait cinq Robins à Batman de Bruce Wayne. Ce sont, par ordre d’apparition : Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown et Damian Wayne. Au fur et à mesure que chaque Robin avance, il y a toujours un nouveau jeune allié pour prendre sa place. Chaque Robin a une histoire unique et des compétences particulières adaptées à son rôle, et à la fin tous deviennent les pseudo-enfants de Bruce. C’est Dick Grayson qui a tout déclenché et qui occupe une place particulière dans le cœur de Batman et des fans. Il est assez spécial pour que sa bande dessinée vaut 107 000 dollars. « Bon sang, c’est beaucoup d’argent, Batman !

All-Star Comics n° 8

Une importante série de bandes dessinées de DC, All-Star Comics a donné au monde sa première véritable équipe de super-héros : la Justice Society of America, connue plus tard sous le nom de Justice League. Certains des membres fondateurs du groupe incluent Green Lantern, Atom, Flash, Hawkman et Dr. Fate. Cependant, le problème qui a résisté à l’épreuve du temps ne concerne pas la création de Justice Societies, mais plutôt un ajout féminin féroce à l’équipe: la fille du destin, Wonder Woman. Vous ne pourrez peut-être pas le dire par la couverture, mais le numéro de 1941 de All-Star Comics a changé la donne pour les héros féminins. Dans la bande dessinée, la princesse Diana abandonne sa maison et son droit à l’immortalité pour voyager en Amérique et lutter contre l’oppression. Tout au long de l’histoire, elle fait preuve d’un courage et d’une intelligence suprêmes, le faisant avec le genre de sang-froid que nous attendons du brave Athénien. Un exemplaire vendu sur eBay pour 936 000 $ en 2017.

Détective Comics n ° 1

C’est celui qui a tout déclenché, apportant « Histoires pleines d’action en couleur ! » Battant Marvel au poing, DC a sorti son premier numéro en mars 1937. Detective Comics No. 1 fait exactement cela, à la suite du travail de détective de Cyril ‘Speed’ Saunders. Sans pouvoirs ou compétences notables à côté de son intelligence et de ses capacités de détective, Speed ​​​​reste un personnage enraciné dans l’âge d’or de la bande dessinée. Ce numéro n’est pas sans points noirs, cependant, ne cherchez pas plus loin que sa couverture ouvertement raciste et le reste devient clair. Aux premiers jours de la bande dessinée, DC n’avait toujours pas tout à fait compris leur ton et leur style. Cela viendrait dans les années suivantes avec l’introduction de héros comme Superman, Batman et Green Lantern. Mais tout devait commencer quelque part. Avec seulement 32 exemplaires connus, DC No. 1 marque le début de quelque chose qui captivera plus tard le monde.

Marvel Comics n°1

Avant de devenir l’une des plus grandes sociétés de divertissement au monde, Marvel Comics a publié son premier numéro en octobre 1939. Sans cette bande dessinée, nous n’aurions peut-être jamais eu l’univers cinématographique Marvel tel que nous le connaissons. Dans l’histoire, de nombreux personnages parmi les plus classiques de Marvel sont introduits, des personnages qui viendraient très bientôt dans un théâtre près de chez vous avec toutes les nouvelles acquisitions Marvel, comme Human Torch, Namor the Sub-Mariner et The Angel. Le sous-marin est même supposé être un personnage du prochain film Black Panther: Wakanda Forever. (On croise les doigts.) Cette bande dessinée en particulier est si précieuse que même une copie en mauvais état vaut plus de 15 000 $. Le prix le plus élevé pour un exemplaire vendu est de 226 000 $.

Contes de Suspense n°39

Last but not least, Tales of Suspense No. 39 a donné au monde l’un des personnages de bande dessinée les plus emblématiques de la mémoire récente : Iron Man. Avant la popularité des films Marvel et la performance inspirée de Robert Downey Jr., Iron Man était un héros de la liste B. Bien qu’incroyablement cool, il n’a jamais été capable de rivaliser avec Spider-Man, les X-Men ou les Fantastic Four. Pourtant, depuis l’introduction d’Iron Man en 1963, le personnage a reçu quelques améliorations en cours de route. Dans cette première histoire, Tony Stark est présenté comme le “… génie, milliardaire, playboy, philanthrope” qu’il est. Enfilant son costume Mark I, le récit suit vaguement le premier acte du film original d’Iron Man sorti en 2008. Tony est grièvement blessé dans un camp d’internement et doit fabriquer une technologie pour arrêter la progression des éclats d’obus dans son cœur. Ce faisant, il crée l’armure d’Iron Man et le reste appartient à l’histoire. Un exemplaire vendu en 2012 pour 375 000 $. L’impact durable de Downey Jr. et de sa représentation du parrain chromé du MCU ne peut être sous-estimé.

Il est assez clair que les bandes dessinées sont là pour rester. Autrefois ringards et impopulaires, ils sont devenus un rassembleur culturel à travers le monde. Les super-héros sont partout et le public ne semble pas en avoir assez. Alors allez-y et achetez des bandes dessinées. Ils n’ont pas besoin de coûter des milliers de dollars pour valoir quelque chose. La rareté attachée à ces histoires et personnages prouve seulement que ces contes sont faits pour être appréciés. En comprenant leur riche histoire, leur valeur devient claire, non seulement en argent dépensé, mais dans l’espoir qu’elles inspirent.