Les Banksters enlèvent le dernier vestige de la richesse aux Américains

par Bill Sardi, Lew Rockwell :

Que ferez-vous pour garder la petite somme d’argent que vous avez maintenant ?

L’argent a de moins en moins de valeur jusqu’au point de non-retour

Les Américains n’ont peut-être jamais pensé à la provenance de l’argent et à son principal inconvénient. Lorsque l’argent est créé, il n’y a pas d’« argent » pour les intérêts qui sont liés à son emprunt (usure). Finalement, les sociétés doivent augmenter perpétuellement la masse monétaire simplement pour payer les intérêts sur les emprunts accrus, et le ventilateur de l’inflation a commencé.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il existe différentes manières de créer de l’argent, par exemple, l’une consiste à prendre « l’argent » qu’un pays étranger a gagné en vendant du pétrole ou des voitures américaines, comme l’Arabie saoudite ou le Japon, et de l’emprunter afin que nous puissions acheter plus de pétrole et automobiles. C’est ce que le secrétaire d’État de l’époque, Henry Kissinger, a négocié avec l’Arabie saoudite, le soi-disant Petro-Dollar.

Encore une fois, par exemple, les États-Unis le font en émettant au Japon un billet du Trésor américain (IOU). Le Japon détient désormais plus de 1 000 milliards de dollars de ces reconnaissances de dette (qui semblent ne jamais être remboursées). Nous payons au Japon environ 2 % d’intérêts pour cet « argent » emprunté. D’où viennent les 2% ? Cela n’existe pas.

Les sociétés humaines ont besoin de plus d’argent pour développer leurs économies, et au moins pour fournir de l’argent à une population croissante, + intérêt. Imprimer plus d’argent papier (fiat) ne couvre jamais le coût des intérêts pour le prêter et l’emprunter. C’est pourquoi les intérêts sur les bons du Trésor américain sont d’environ 2 % et le taux d’inflation cible est d’environ 2 %.

Comment avez-vous assez d’argent pour faire croître une économie?

Dans un commentaire récent, David Lifschultz aborde la question ci-dessus avec un remède – – – de l’argent adossé à de l’or. Puisqu’il n’y a qu’une quantité mesurée d’or, sur la base de l’offre et de la demande, le la valeur de l’or augmente avec sa demande, et maintenant vous disposez d’une véritable devise adossée à des actifs plus de l’argent pour payer des intérêts. Vous avez suffisamment d’or pour faire croître votre économie, car sa valeur augmente simplement. Plus on emprunte, plus la valeur de l’or est élevée. Mais c’est dans l’autre monde, pas celui-ci. Le prix au comptant de l’or est manipulé de manière à ne jamais concurrencer le fiat.

Inflation

Vous conduisez votre société à la ruine en ajoutant des intérêts, en imprimant de plus en plus de papier-monnaie, ce qui est la situation actuelle (le Congrès est obligé de voter perpétuellement pour augmenter la limite de la dette, et ce faisant génère de l’inflation.)

Ajouter plus d’argent à la pile sans augmenter la productivité ou les actifs simplement dilue la valeur de « l’argent,» et l’abondance de l’argent amène les fabricants de biens et de services à réaliser ils peuvent facturer plus (ce que le marché supportera), ce qui est une autre forme de INFLATION.

C’est tout ce que le Congrès fait maintenant – – créant une perte du pouvoir d’achat de votre argent. Intentionnel? Eh bien, oui, parce que le gouvernement ne peut pas rembourser l’argent prélevé sur le public pour les futurs soins médicaux ou les retraites sans des dollars entièrement gonflés (d’une valeur inférieure).

Ce que vous n’avez jamais appris à l’école : avilir la monnaie

Pour la septième fois, je présente par exemple, Sécurité sociale qui payait 321 $ en moyenne en 1980 et paie maintenant, en moyenne, environ 1437 $/mois aux retraités. Mais si l’on tient compte de l’inflation, cela devrait ressembler davantage à 7617 $/mois! (Calculateur d’inflation de ShadowStats.com). C’est ainsi qu’ils compensent les intérêts, en vous remboursant en dollars sans valeur !!! Personne ne saisit le jeu des coquilles.

Imaginez que vous ayez été remboursé de votre sécurité sociale dans ces centimes d’étain ils produisent maintenant (ils ne sonnent même pas métalliques lorsque vous les laissez tomber), mais vous avez initialement cotisé à la sécurité sociale avec centimes de cuivre. Vous vous sentiriez floué, n’est-ce pas ? C’est ce qui se passe aujourd’hui. Dégrader la monnaie.

Votre livret bancaire est trompeur

Pour empirer les choses, les intérêts sur votre argent en banque sont inférieurs à 1% et l’inflation est d’environ 15% (source : ShadowStats). Environ 7 Américains sur 10 ont des comptes d’épargne qui sont perdre de la valeur. Pas une âme n’ose aborder ce sujet au Congrès. Vol de banque silencieux sous un autre nom.

Les Américains sont stupides parce qu’ils lisent le livret de leur compte d’épargne et qu’il y a encore 10 000 $. Mais il n’achètera pas ce qu’il a fait il y a peu de temps. Que l’on appelle pouvoir d’achat.

Faire le tour des collecteurs d’intérêts usuraires

Peu d’Américains se rendent compte qu’ils paieront en intérêts près de deux fois plus que le prix d’achat d’une maison. Debt.org fournit un exemple : un prêt de 160 000 $ sur 30 ans ajoutera 107 000 $ d’intérêts supplémentaires.

La Fed perçoit des intérêts pour ne rien faire

Dans les années 1920, les États-Unis ont envisagé de construire un projet de travaux publics, un barrage hydroélectrique à Muscle Shoals sur la rivière Tennessee en Alabama. Le projet coûterait environ 40 millions de dollars. Le Congrès était réticent à augmenter les impôts ou à émettre des obligations (obligations à 30 ans à 4% d’intérêt) à l’époque pour financer le projet. Au bout de 30 ans, le projet coûterait 48 millions de dollars supplémentaires en intérêts !

L’inventeur Thomas Edison et l’industriel Henry Ford se sont mis le nez dans ce projet.

Edison a commenté : « Chaque fois que nous souhaitons ajouter à la richesse nationale, nous sommes obligés d’ajouter à la dette nationale. «

Ford/Edison nouveau système monétaire

Ford et Edison ont proposé un nouveau système monétaire dans lequel les travailleurs et les fabricants seraient payés pour les projets de travaux publics directement par le Trésor américain, plutôt que de le faire passer par la banque centrale de la Réserve fédérale + intérêts. L’argent serait adossé aux biens et services créés, dans leur exemple, l’électricité.

Edison et Ford ont déclaré qu’il était tout aussi facile pour le gouvernement fédéral d’émettre un billet d’un dollar qu’une obligation en dollars. M. Edison a déclaré qu’il « s’opposait au banquier privé, le profiteur d’argent, par une valeur fictive et fausse donnée à l’or » (les dollars étaient adossés à de l’or à l’époque).

Ford et Edison n’ont pas critiqué les banques dans les prêts privés et commerciaux, affirmant que les banques y jouent un rôle utile. Mais dans les projets de travaux publics, cela n’avait aucun sens car la banque centrale (Réserve fédérale) ne fait rien et gagne, dans cet exemple, 48 millions de dollars (en dollars de 1920). Il rembourse une partie de cela au gouvernement fédéral (le peuple), mais il prend sa part pour ne rien faire.

Edison et Ford n’ont jamais postulé que l’augmentation de la valeur de l’or compenserait l’intérêt comme le fait Lifschultz. Mais leur idée n’était valable que pour les travaux publics.

JFK a appris que les États-Unis seraient paralysés par la dette inflationniste

C’est ce que John F. Kennedy a réalisé en 1963, que l’Amérique se dirigeait vers la ruine financière en imprimant de plus en plus d’argent papier (ou électronique) et en le faisant passer par la Federal Reserve Bank pour prêter aux banques communautaires afin que les Américains puissent acheter des maisons et des voitures. . Mais il n’y avait aucune provision pour les intérêts ajoutés. Nous laissions un gars (Fed Reserve) obtenir une part de l’action en facturant des intérêts pour ne rien faire (n’ajouter aucune valeur à l’argent).

Quand quelqu’un d’autre se fait payer pour ne rien faire, c’est ce qu’on appelle mafia. C’est ce qu’est la banque centrale – la mafia, avec un immeuble chic à Wash DC comme couverture pour la mafia.

En 1963, JFK a contourné les « changeurs d’argent » et a imprimé 4 milliards de dollars d’argent adossé à de l’argent. Les gars de la monnaie fiduciaire (banquiers centraux) n’en voulaient pas… JFK a été assassiné. Les dollars adossés à de l’argent ont été discrètement retirés de la circulation. Comment n’importe qui ose défier les banquiers (la foule) et les contourner.

Construire des obligations américaines

La branche exécutive actuelle du gouvernement envisage de vendre des obligations Build America (BAB) qui permettent aux États de financer des projets d’infrastructure avec des frais d’intérêt subventionnés par le gouvernement fédéral, similaire à la situation que Ford et Edison ont abordée en 1920. Ce type d’obligation a été offert en 2008 après le krach bancaire/de crédit.

Il s’agit de la prise en charge par la Federal Reserve Bank de 35 % des intérêts à payer aux émetteurs d’obligations afin qu’ils puissent offrir des taux d’intérêt inférieurs (7,4 %), ce qui constitue un revenu imposable. Le gouvernement en retire quelque chose (impôts), mais la banque centrale aussi, qui n’ajoute rien à l’équation.

Le prêt BAB représente 6 000 milliards de dollars sur une décennie de projets de travaux publics. Une obligation à 20 ans à 7,4% d’intérêt donne un total impie, des grilles d’intérêt. Bien que cela soit nié, cela va peser sur les Américains avec des augmentations d’impôts.

Il y a beaucoup de fumée et de miroirs dans ce schéma. L’augmentation de la dette n’est minimisée que par une promesse de percevoir plus d’impôts sur les revenus non déclarés, ce qui continue de retirer de l’argent des poches des Américains. Ainsi, il est dit que les prêts BAB n’ajouteraient que 160 milliards de dollars à la dette nationale sur une décennie, soit 16 milliards de dollars par an.

En d’autres termes, 6 000 milliards de dollars de projets « Build Back Better » sur 10 ans feraient la même erreur que Ford et Edison ont reprochée il y a environ un siècle.

L’augmentation de la valeur a été pour les pourcentages supérieurs

Pour aggraver les choses, au cours des dix ou vingt dernières années, presque toute la valeur ajoutée dans notre société moderne a été capturée par les oligarques, les milliardaires. Les 10 % supérieurs possèdent plus de 70 % de tout. Maintenant, le Congrès a juste les oligarques qui financent des trucs au lieu de voter au Congrès. Une entreprise privée lance des satellites. Bill Gates finance des vaccins. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette relation intime entre les entreprises et le gouvernement s’appelle FASCISME.

Les Américains doivent apprendre à posséder des actifs

Les masses rampent, perdent leur chemise, peu importe à quel point elles travaillent dur. Plus ils gagnent, plus ils mettent en banque, plus ces gains sont ruinés par l’inflation. Les Américains doivent apprendre à posséder des actifs, de l’or et de l’argent.

Pièces d’argent vs billets de loterie

On l’a dit, les riches achètent des actions et les pauvres des billets de loterie. Si les pauvres achetaient un dollar en argent américain par chèque de paie, après 40 ans de travail, ils détiendraient un actif liquide qui a bien plus de valeur qu’une pile de billets de loterie. Et ils augmenteraient, en tant que classe, la valeur de leur propre investissement en augmentant la demande d’argent ! Un bénéfice certain !

Lire la suite @ LewRockwell.com