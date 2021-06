Les banlieusards d’Atlanta demandent une force de police distincte face à une augmentation de la criminalité 10z viral

in

Les citoyens d’une ville de banlieue exigent des réunions pour se séparer d’Atlanta et créer leur propre force de police en réponse à la hausse des taux de criminalité, selon Fox News.

Le comité de la ville de Buckhead, composé de «lobbyistes, avocats, législateurs et experts», souhaite prévenir plus efficacement le crime en créant sa division chargée de l’application des lois, selon le site Web du groupe.

“Compte tenu de tout ce qui se passe ici, cela devient de pire en pire”, a déclaré mercredi à Fox News Bill White, PDG du Buckhead City Committee. « Donc, ce que nous faisons à cause des meurtres qui explosent et des tentatives de meurtre et du manque de leadership et rien ne change – la folie continue – c’est que nous exigeons des audiences d’urgence sur nos projets de loi sur la ville. »

White a également déclaré que ses amis refusaient de pomper de l’essence à la station-service, surtout s’ils ont des enfants. « Les gens croient vraiment qu’il s’agit d’une urgence – c’est le message que je reçois – et que nous vivons dans une zone de guerre », a-t-il déclaré.

Avez-vous des questions sur la promotion de la ville de #Buckhead ? Jim Durrett aussi, et il partage ses réflexions dans cette chronique @SaportaReport. https://t.co/hkowFGNXuU – Buckhead CID (@buckheadcid) 28 avril 2021

Les meurtres à Atlanta ont augmenté de 63% par rapport à l’ensemble de 2020, avec 57 signalés cette année au 29 mai. Le nombre de fusillades a également augmenté de 45%. Il y a eu 208 fusillades en 2020, contre 302 en 2021, selon Fox News.

À Buckhead, les meurtres avaient augmenté de 40 % au 29 mai. Il y en avait sept cette année et cinq en 2020. En 2019, il n’y en avait que trois, selon Fox News.

“Je dis que nous avons trois problèmes majeurs et c’est tout ce que nous avons … le crime, le crime et le crime”, a déclaré un habitant à Fox News.

Le Buckhead Community Improvement District a dévoilé son Buckhead Security Plan en décembre dernier pour aider à répondre à certaines des préoccupations des résidents en matière de sécurité. Ils ont récemment financé trois véhicules de patrouille pour patrouiller dans le quartier, créé un programme de patrouille à vélo en semaine et embauché des agents pour surveiller ses caméras de sécurité, selon leur site.

Ils se concentrent sur des crimes comme les courses de rue, les bruits forts dans les maisons de fête et la surpopulation dans les établissements locaux.

« Nous prenons des mesures pour inverser les tendances récentes de la criminalité, tenir les contrevenants pour responsables et rétablir la confiance des citoyens que Buckhead est sûr et sécurisé », a déclaré Jim Durrett, président de Buckhead Coalition et directeur exécutif de BCID.

« Buckhead a été et sera toujours une partie importante et appréciée d’Atlanta. Même si un mur imperméable était construit autour de cette nouvelle ville proposée, il ne résoudrait pas la vague de criminalité COVID que connaissent Atlanta, l’État et le reste de la nation », a déclaré un porte-parole de la ville d’Atlanta à la Daily Caller News Foundation.

« C’est pourquoi cette mesure est contestée par de nombreux résidents et le milieu des affaires. Créer une ville est complexe et nécessiterait un nouveau système scolaire, l’achat d’actifs appartenant à la Ville, le développement d’une structure de gouvernance, d’infrastructures, etc. Une meilleure utilisation de cette énergie serait de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre ville est confrontée, ne pas diviser Atlanta.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]