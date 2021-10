Des publicités pour une pièce de monnaie à base de mèmes nommée d’après le chien shiba inu d’Elon Musk sont apparues sur le réseau de transport de Londres ces dernières semaines.

La pièce Floki Inu est annoncée aux utilisateurs du réseau de bus et de métro de la capitale britannique avec le slogan « Missed Doge ? Obtenez Floki », a rapporté mercredi le Financial Times. Un article de blog des fondateurs de Floki Inu le mois dernier a déclaré que la campagne publicitaire serait « un assaut complet contre le système de transport public de Londres ». , en particulier la crypto-monnaie basée sur les mèmes comme le dogecoin, qui doit une grande partie de sa popularité aux éloges du PDG de Tesla, Elon Musk. En mai, l’Advertising Standards Authority (ASA) a ordonné à l’échange cryptographique Luno de modifier ses publicités en proclamant « Si vous voyez Bitcoin dans le métro, il est temps d’acheter. » Il reste à voir comment l’ASA réagira aux publicités de Floki Inu .Transport for London, l’opérateur du système de transport de la capitale, a déclaré qu’il n’était pas de sa « responsabilité d’exercer une diligence raisonnable sur les individus ou entités » qui font de la publicité sur son réseau, selon le rapport du FT. Floki Inu, qui a été lancé en juillet, est actuellement au prix de 0,000058 $ après avoir atteint un niveau record de 0,00008106 $ le 13 octobre, selon les données de CoinMarketCap.

