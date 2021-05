Actualités Bitcoin

Les banques britanniques suspendent les paiements aux échanges cryptographiques en raison de « niveaux élevés de suspicion de criminalité financière »

Barclays, Starling et Mozo empêchent leurs clients de transférer de l’argent vers des plateformes de crypto-monnaie comme Binance et Swiss Borg.

Ces banques répriment les transferts vers les échanges cryptographiques ces dernières semaines en suspendant les paiements au secteur, ont rapporté les médias locaux.

Plus tôt cette année, HSBC et d’autres banques non mentionnées avaient cessé de traiter les paiements en crypto-monnaie. En plus de ne pas autoriser leurs utilisateurs à effectuer des virements entre comptes bancaires et portefeuilles numériques, les banques n’ont pas non plus permis à leurs clients d’utiliser des cartes de crédit pour acheter ou vendre du BTC.

Banque en ligne, Starling a maintenant suspendu tous les paiements aux échanges cryptographiques, citant “des niveaux élevés de criminalité financière présumée avec un tel paiement”.

Cependant, « il s’agit d’une mesure temporaire que nous avons prise pour protéger les clients », a déclaré le porte-parole de la banque. L’ajouté,

« Ce n’est pas seulement un problème pour Starling, mais pour toutes les banques. Nous vous prions de nous excuser pour les inconvénients que cela a occasionnés à certains clients; nous renverserons cette mesure au fur et à mesure que nous déployons des contrôles supplémentaires spécifiquement pour les paiements aux échanges cryptographiques. »

Le porte-parole de Barclays a quant à lui nié avoir empêché les clients d’interagir avec les plateformes de cryptographie.

Les utilisateurs de ces banques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre de la répression. Une autre société de banque de détail, NaWest, a récemment mis en garde ses clients contre les escroqueries cryptographiques, affirmant avoir reçu un nombre record de rapports sur la fraude dans le secteur entre janvier et mars de cette année.

Au milieu de cela, le ministre de la Ville, John Glen, a déclaré au député conservateur Philip Davies qu’un “nombre important” d’entreprises du secteur n’avaient pas mis en œuvre des contrôles anti-blanchiment solides et appropriés.

La semaine dernière, seules cinq entreprises traitant des crypto-monnaies avaient reçu un enregistrement de la FCA depuis janvier de l’année dernière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.