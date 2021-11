Les banques centrales abandonnent le récit d’inflation « transitoire »

C’est une bonne nouvelle qu’après avoir mal interprété initialement et de manière persistante la dynamique de l’inflation américaine, de plus en plus de responsables de la Fed commencent maintenant à comprendre la situation. La Fed serait bien avisée de rattraper son retard encore plus rapidement.

Par Mohamed A El-Erian

L’inflation est désormais à la une des journaux du monde entier, et pour cause. Les prix de plus en plus de biens et de services augmentent d’une manière jamais vue depuis des décennies. Cette poussée inflationniste, accompagnée de pénuries d’approvisionnement réelles et redoutées, alimente à la fois l’anxiété des consommateurs et des producteurs. En menaçant d’aggraver les inégalités et de faire dérailler une reprise économique durable et inclusive indispensable après la pandémie de Covid-19, cela devient également un problème politique brûlant.

Pour leur part, les décideurs des banques centrales au Royaume-Uni et aux États-Unis ont commencé à s’éloigner du récit de l’inflation « transitoire ». (La transition cognitive à la Banque centrale européenne est moins prononcée, ce qui est logique, étant donné que la dynamique de l’inflation y est moins prononcée.) Mais le pivot est loin d’être terminé et pas assez rapide, en particulier à la Réserve fédérale américaine, la l’institution monétaire la plus puissante et la plus importante d’un point de vue systémique. Les retards du Congrès approuvant les mesures visant à accroître la productivité et à améliorer la participation au marché du travail n’aident pas non plus.

Les raisons de la hausse de l’inflation sont bien connues. Une demande soutenue se heurte à une offre inadéquate, résultat de chaînes de transport et d’approvisionnement perturbées, de pénuries de main-d’œuvre et d’une pénurie d’énergie.

Bien que notable, cette flambée des prix n’annonce pas un retour à un scénario des années 1970 de taux d’inflation à deux chiffres. L’indexation rigide des prix de revient est plus rare de nos jours. Les conditions initiales de formation des anticipations inflationnistes sont beaucoup moins instables. Et la crédibilité des banques centrales est beaucoup plus élevée, bien qu’elle soit actuellement confrontée à son test le plus sévère depuis des décennies.

Mais l’inflation sera néanmoins beaucoup plus prononcée que ne l’avaient pensé les hauts responsables de la Fed lorsqu’ils ont à plusieurs reprises rejeté les pressions croissantes sur les prix comme un phénomène temporaire. Même aujourd’hui, leurs prévisions d’inflation, bien qu’elles aient déjà été revues à la hausse plusieurs fois, sous-estiment encore ce qui les attend.

Les anticipations d’inflation basées sur des enquêtes compilées par la Réserve fédérale de New York ont ​​dépassé les 4 % à un et à trois ans. Les tendances d’inflation induite par les coûts s’élargissent. Les taux de démission parmi les travailleurs américains ont atteint des niveaux record, car les employés se sentent plus à l’aise de quitter leur emploi pour rechercher des postes mieux rémunérés ou trouver un meilleur équilibre travail-vie personnelle. On parle de plus en plus de grèves.

Et tout cela est exacerbé par le fait que les consommateurs et les entreprises avancent la demande future, principalement en réponse aux inquiétudes concernant les pénuries de produits et la hausse des prix.

La poussée d’inflation actuelle fait partie d’un changement structurel général du paradigme macroéconomique mondial. Nous sommes passés d’une situation de demande globale déficiente à une situation de demande globalement bonne. En particulier, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 13,9% en glissement annuel plus que prévu en septembre, indiquant qu’il reste encore quelques poches de pouvoir d’achat refoulé se traduisant par une demande effective.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes concernant la composition de la demande qui doivent être traités. L’inégalité, non seulement des revenus et de la richesse, mais aussi des opportunités, reste une préoccupation urgente.

Une inflation plus élevée et plus persistante souligne ces préoccupations, car ses implications sont multiformes : économiques, financières, institutionnelles, politiques et sociales. Ces effets se révéleront de plus en plus inégaux dans leur impact, frappant particulièrement les pauvres. À l’échelle mondiale, les retombées de la poussée inflationniste risquent de faire sortir certains pays en développement à faible revenu d’une voie séculaire de convergence économique.

Tout cela rend encore plus important pour la Fed et le Congrès d’agir rapidement pour s’assurer que la phase inflationniste actuelle ne finisse pas par saper inutilement la croissance économique, accroître les inégalités et alimenter l’instabilité financière. Une réduction marquée des mesures de relance monétaire, fonctionnant toujours en mode hyper-urgence, est nécessaire, malgré le calendrier malchanceux qui régit le passage au nouveau cadre politique de la Fed. Et les législateurs américains peuvent aider en avançant plus énergiquement sur des initiatives d’amélioration de l’offre, tant pour le capital que pour le travail, qui relèvent directement de leur domaine. Cela signifie adopter des mesures pour moderniser les infrastructures, augmenter la productivité et augmenter la participation au marché du travail.

Les décideurs devraient également renforcer la réglementation prudentielle et la supervision du secteur financier, en particulier du système non bancaire. Et, étant donné les pressions plus fortes sur les marges bénéficiaires des entreprises et la capacité supérieure des grandes entreprises à gérer les ruptures d’approvisionnement, elles devront surveiller de près la concentration des entreprises.

C’est une bonne nouvelle qu’après avoir mal interprété initialement et de manière persistante la dynamique de l’inflation américaine, de plus en plus de responsables de la Fed commencent maintenant à comprendre la situation. La Fed serait bien avisée de rattraper son retard encore plus rapidement. Sinon, il se retrouvera au milieu d’un jeu de blâme qui érodera davantage la crédibilité politique et sapera sa position politique.

Copyright : Project Syndicat, 2021

président, Queens’ College; ancien président du Global Development Council de Barack Obama; et auteur de The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse

