Les banques centrales ajoutent 69 tonnes d’or supplémentaires à leurs réserves en avril ⋆ 10z viral

Les banques centrales du monde entier ont ajouté 69,4 tonnes nettes d’or supplémentaires à leurs réserves en avril, selon les chiffres préliminaires compilés par le World Gold Council.

Les achats d’or par les banques centrales ont ralenti l’année dernière par rapport au rythme record que nous avons observé en 2018 et 2019. Cette tendance s’est poursuivie en 2021, mais les achats sont en avance sur le rythme de l’année dernière, car de nombreux pays continuent de se charger du métal jaune.

La Thaïlande a été le gros acheteur en avril, ajoutant 43,5 tonnes d’or à ses réserves, poursuivant la tendance d’une banque centrale à faire un gros achat environ chaque mois. En mars, la Hongrie a acheté 63 tonnes d’or, triplant ses réserves. C’était l’un des plus gros achats d’or de la banque centrale depuis des décennies. Dans un communiqué, la Banque nationale de Hongrie a qualifié l’or d’« actif de réserve crucial ».

Comme il ne comporte aucun risque de crédit ou de contrepartie, l’or facilite le renforcement de la confiance dans un pays dans tous les environnements économiques, ce qui en fait toujours l’un des actifs de réserve les plus cruciaux au monde.

Après plusieurs mois de vente, la Turquie a fait marche arrière et a acheté 13,4 tonnes d’or en avril. Au cours des cinq mois précédents, les Turcs ont vendu 55,2 tonnes d’or, ce qui a considérablement faussé à la baisse les avoirs nets en or des banques centrales mondiales. La Turquie fait face à une crise monétaire.

L’Ouzbékistan a poursuivi sa frénésie d’achat d’or en avril, ajoutant 8,4 tonnes d’or à ses réserves. La banque centrale ouzbèke a été extrêmement active sur le marché de l’or ces derniers mois. Il a vendu 32 tonnes d’or en août dernier alors que le pays augmentait ses exportations d’or pour générer des revenus supplémentaires pour faire face à la pandémie de COVID-19, mais a depuis acheté de l’or chaque mois. Depuis la grande liquidation, la banque centrale ouzbèke a ajouté plus de 65 tonnes d’or à ses réserves.

Le Kazakhstan a été un acheteur régulier d’or au cours des deux dernières années. Cette tendance s’est poursuivie en avril alors que la banque kasakhe a ajouté 4,6 tonnes d’or à ses réserves.

Le Kirghizistan a acheté 3,8 tonnes d’or en avril.

Plusieurs autres banques centrales ont effectué de petits achats d’or en avril.

Egypte – 0,1 tonne Malte – 0,1 tonne Mongolie – 0,1 tonne

La Russie et l’Allemagne ont été les principaux vendeurs. Les réserves russes ont diminué de 3,1 tonnes. C’était similaire à la baisse que nous avons vue en janvier et se rapporte à un programme de frappe de pièces du gouvernement. Il est similaire aux programmes gérés par d’autres banques centrales et se traduit souvent par de petites ventes sporadiques. En fait, la diminution des réserves d’or de l’Allemagne en avril de 1,3 tonne était également liée à la frappe de pièces, selon le World Gold Council.

La République tchèque a également réalisé une petite vente de 0,2 tonne.

La Banque populaire de Chine n’a signalé aucun achat d’or depuis 17 mois. Il n’est pas rare que la Chine se taise et annonce soudainement une forte augmentation de ses réserves.

Selon le World Gold Council, depuis le début de l’année, les banques centrales ont collectivement acheté entre 150 et 200 tonnes d’or sur une base nette. Le WGC affirme que cela confirme qu’il existe toujours un bon niveau d’intérêt pour l’or.

Cela renforce nos attentes en matière d’achats sains et continus en 2021. Bien que nous ne puissions pas exclure la possibilité d’autres ventes à venir, nous pensons que l’intérêt réside davantage du côté des acheteurs en raison de facteurs tels que les risques géopolitiques, l’impact économique de la pandémie, taux d’intérêt, ainsi qu’un éloignement du dollar américain.

Après des années record en 2018 et 2019, les achats d’or des banques centrales ont ralenti en 2020 avec des achats nets totalisant environ 273 tonnes. Il s’agissait de la 11e année consécutive de croissance nette des réserves d’or des banques centrales.

La baisse du taux d’achats en 2020 était attendue compte tenu de la force des achats des banques centrales en 2018 et 2019. Le chaos économique causé par la pandémie de coronavirus a également eu un impact sur le marché.

