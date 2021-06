Les banques centrales continuent de qualifier l’inflation de transitoire, mais sa menace sur la reprise pourrait être réelle

Le mot « transitoire » fait de plus en plus partie du discours sur l’inflation, tant en Inde que dans le monde. (Photo : REUTERS)

Par Rajni Thakur

Le mot « transitoire » fait de plus en plus partie du discours sur l’inflation, tant en Inde que dans le monde. L’inflation globale a été plus élevée que prévu et à un rythme plus rapide qu’au cours des dernières décennies. Mais les principales banques centrales l’ont qualifiée de transitoire car elles sont principalement motivées par des facteurs ponctuels. Ils s’attendent à des hausses de prix élevées en raison de facteurs ponctuels qui ne sont pas durables. La liste actuelle des facteurs ponctuels est cependant extrêmement longue et variée. En tant que telle, l’inflation « transitoire » n’implique en aucun cas une période brève ou de courte durée de hausse des prix.

En Inde, le taux d’inflation annuel des ventes au détail a dépassé l’objectif prescrit pour la RBI en mai encore cette année. L’inflation des prix de gros est également plus élevée qu’elle ne l’a été pendant près de trois décennies. L’année dernière, l’inflation était hors de la zone de tolérance pendant deux trimestres et la plupart des analystes ont maintenu qu’une inflation élevée sera « transitoire ». Pourtant, la persistance d’une inflation élevée a pris une permanence tout au long de l’année.

Et pourtant, les communications de la RBI montrent que les préoccupations inflationnistes ne figurent pas sur leur liste de priorités pour le moment. À l’instar des principales banques centrales, la RBI a toujours fait savoir qu’elle était prête à surveiller toute inflation transitoire jusqu’au retour d’une « reprise durable ». Le procès-verbal du MPC révèle que les membres du MPC semblent croire que leur devoir est de soutenir la reprise de la croissance après la pandémie et “se concentrer sur la relance et le maintien de la croissance est l’option politique la plus souhaitable tout en restant bien sûr attentif à la trajectoire de l’inflation”. En tant que décideur politique clé, la RBI doit naturellement soutenir la croissance et peut donc gagner du temps pour réagir à l’inflation jusqu’à ce que la dynamique économique soit forte. Cela ne se qualifie cependant pas pour le récit de l’inflation transitoire.

Une analyse approfondie des principales composantes de l’inflation – nourriture, carburant et noyau – révèle chacune des facteurs idiosyncratiques qui dureront potentiellement plus longtemps. L’inflation alimentaire, par exemple, est due à la volatilité des prix des légumes et aux prix toujours élevés des protéines et des denrées périssables (viande, œufs, légumineuses, fruits, etc.). Les prix des denrées alimentaires peuvent très bien baisser à mesure que les conditions d’approvisionnement se normalisent. Mais ils jouent un rôle crucial dans la formation des anticipations d’inflation et finissent ainsi par influencer les chiffres de l’inflation globale en faisant grimper les salaires et les coûts, qui sont collants.

Les prix importés – principalement les prix des carburants ou des matières premières – sont presque un prix externe donné pour l’Inde. Si la dernière hausse des prix intérieurs est en grande partie une poussée des coûts pour les producteurs et induite par les matières premières, elle pourrait s’avérer moins transitoire qu’on ne le pense. Plus la reprise mondiale est forte, plus le boom des matières premières se prolonge. Suivant les tendances de rebond économique de 2009, la demande de matières premières et leurs prix ont grimpé en flèche pendant deux ans et ont fait grimper l’inflation mondiale jusqu’à ce que les marchés des matières premières plafonnent.

La vraie partie transitoire est l’inflation très temporaire d’un ensemble de bizarreries liées à la réouverture de l’économie impactant les prix de base. Les chaînes d’approvisionnement sont complexes et ont subi des pressions pendant la pandémie, car les entreprises sont confrontées à des défis tels que des pénuries de matières premières, la hausse des prix des intrants et des délais de livraison plus longs. Cette dynamique inhabituelle pourrait également durer bien au-delà des prochains mois et ne s’atténuera que lorsque les coûts de fabrication baisseront.

La RBI pense apparemment qu’elle n’aura qu’à s’inquiéter de l’inflation enracinée lorsque la demande reviendra. Mais cela pourrait bien constituer la plus grande menace pour la reprise économique naissante actuelle. Il est prématuré de conclure que tout cela est transitoire et que l’inflation sous-jacente finira par atterrir lorsque nous aurons franchi les normalisations des prix. Il existe une réelle possibilité que RBI écarte le danger d’inflation en raison du contexte de la pandémie. En particulier, à un moment où le gouvernement enregistre également des déficits budgétaires massifs et où de nombreuses banques centrales du monde entier commencent à réfléchir à la manière de suspendre ou de réduire leurs positions accommodantes.

(Rajni Thakur est l’économiste en chef de RBL Bank. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

