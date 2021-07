Les banques centrales disent que les crypto-monnaies telles que Bitcoin, d’autres ne remplaceront pas l’or comme valeur refuge

L’une des principales motivations des banques centrales à investir dans des crypto-monnaies comme Bitcoin était le processus d’apprentissage lui-même pour les investir et les gérer. Image représentative/Pixabay

Contrairement à la croyance des passionnés de crypto selon laquelle les crypto-monnaies telles que Bitcoin et autres sont probablement un actif refuge, la majorité des banques centrales dans le monde ont noté que les crypto-monnaies ne remplaceront pas l’or comme valeur refuge. Selon l’enquête du 27e séminaire annuel sur la gestion des réserves auprès de près de 30 banques centrales menée par la banque d’investissement suisse UBS entre avril et juin 2021, 84% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que les crypto-monnaies remplaceraient l’or comme valeur refuge.

« L’or en tant que classe d’actifs est plus ancien que le système bancaire formel et est profondément ancré dans les opérations de certaines des plus grandes banques du monde. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les banques fassent des commentaires contre l’or car leur position principale est dans le métal jaune », a déclaré à Financial Express Online Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin.

Cependant, le directeur technique d’Apifiny et ancien vice-président des opérations de programme chez Morgan Stanley, Ashu Swami, avait déclaré au portail d’informations financières Finance Magnates en novembre de l’année dernière que s’il n’y a “pas de valeur refuge ou d’actif de réserve de valeur (SoV)” Bitcoin « a sa place unique dans le panier des actifs SoV et rien ne peut le remplacer. « Le bitcoin est devenu la valeur refuge de dernier recours. Tout comme l’or, le bitcoin tire sa valeur de la rareté de l’offre », avait noté Swami.

Néanmoins, les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs sont assez nouvelles et les banques sont toujours sur le point d’accepter la crypto en tant que classe d’actifs au prix de l’or. “Donc, dans le cadre de leur stratégie de gestion des risques, la crypto en tant que classe d’actifs sera présente comme une offre discrète au sein de l’écosystème de la banque centrale pendant quelques années”, a ajouté Thakral.

L’une des principales motivations des banques centrales à investir dans des crypto-monnaies comme Bitcoin était le processus d’apprentissage lui-même pour les investir et les gérer. L’enquête a cité 83% des personnes interrogées disant que l’apprentissage et l’acquisition de connaissances sur le processus d’investissement cryptographique et la gestion des investissements seraient la plus grande motivation pour eux d’investir dans Bitcoin, d’autres pièces de monnaie. Mais pour que les banques centrales introduisent leurs monnaies numériques, la motivation pour améliorer les systèmes de paiement de détail et l’architecture financière globale de gros (paiement, compensation, règlement) étaient parmi les principales raisons pour lesquelles les banques souhaitent introduire des monnaies numériques. La prévention du crime et du blanchiment d’argent et la pression exercée par des projets privés (y compris les pièces stables et les crypto-monnaies) étaient d’autres motivations clés pour développer des monnaies numériques.

