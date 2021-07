Les banques centrales doutent du rôle limité des crypto-monnaies dans les opérations de réserve

in

Selon une enquête de la banque d’investissement suisse UBS, les banques centrales sont sceptiques à l’égard des crypto-monnaies et supplantent l’or en tant que réserve de valeur sûre.

L’étude d’UBS a interrogé 30 grandes banques centrales. L’étude montre que près de 85% des gestionnaires de réserves de banque centrale ne s’attendent pas à ce que les actifs cryptographiques remplacent l’or dans leurs réserves de change.

En outre, plus de 25% des banquiers centraux ont déclaré que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont les marques d’investissement, potentiellement en tant qu’actifs non corrélés qui n’évoluent pas en tandem avec d’autres marchés. L’étude montre en outre que 57% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne s’attendaient pas à ce que les jetons cryptographiques affectent leurs opérations de réserve de manière significative.

Cependant, une analyse telle que celle de Joshua Scigala, co-fondateur du projet de crypto-monnaie décentralisée TheStandard.io, n’est pas d’accord avec la position des banques centrales sur le rôle des crypto-monnaies, a déclaré :

“Quand j’entends les banquiers centraux prétendre qu’ils ne voient pas beaucoup de rôle pour les crypto-monnaies en tant que réserve de valeur par rapport à l’or, cela montre un manque total de compréhension. Les crypto-monnaies sont incroyablement diverses et permettent de nombreuses fonctions qui laisseront les banques centrales comme des dinosaures s’ils ne le font pas. sont tenus à jour. “

Cependant, il y a une autre histoire car divers défenseurs de la cryptographie considèrent les crypto-monnaies comme un moyen de préserver la valeur de leur épargne à un moment où les banquiers centraux du monde entier ont dévoilé des plans de relance massifs pour lutter contre la pandémie de COVID-19 dans un contexte de crainte croissante d’une inflation plus élevée. .

Pendant ce temps, la volatilité des crypto-monnaies a aliéné plusieurs investisseurs traditionnels de la classe d’actifs et a affecté son attrait en tant que réserve de valeur stable. Luke Sully, PDG de Ledgermatic, spécialiste de la technologie de trésorerie, une entreprise qui permet aux entreprises de détenir et d’utiliser des crypto-monnaies de manière compatible, explique :

« Le bitcoin en tant que réserve de devises étrangères ne peut être approuvé publiquement par aucune banque centrale pour une raison simple ; il n’est contrôlé par aucun État-nation. À l’exception d’El Salvador, qui a récemment autorisé le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays, il est utilisé principalement par les investisseurs, particuliers et institutionnels, en tant qu’investissement à haut risque. »

Le sentiment prudent des banquiers centraux survient alors que la croissance de l’industrie de la cryptographie a explosé ces dernières années, incitant les régulateurs à examiner plus sérieusement comment réguler ces actifs et dans quelle mesure ils devraient jouer un rôle dans leurs opérations.

Alors que les banquiers centraux ont des doutes sur le rôle des actifs cryptographiques privés, ils s’appuient de plus en plus sur le point de vue de la banque centrale pour les monnaies numériques.

La recherche montre que les banquiers centraux sont optimistes quant aux perspectives des CBDC lorsqu’ils réfléchissent à la manière de réagir à l’essor du secteur des crypto-monnaies. Plus de 80 % des gestionnaires de réserves de banque centrale ont déclaré s’attendre à ce que ces institutions développent des CBDC directement accessibles aux consommateurs au cours des cinq prochaines années.

Les responsables interrogés ont déclaré que la motivation des banquiers centraux à poursuivre leurs monnaies numériques est d’améliorer le système de paiement de détail et de mettre à niveau l’infrastructure financière au sens large, y compris des fonctions importantes telles que la compensation et la réglementation. Ils ont également mentionné que les CBDC pourraient aider à réduire le blanchiment d’argent et la criminalité.

La CBDC comme opportunité pour le système monétaire

Les banquiers centraux accélèrent leurs travaux sur le développement des CBDC et les investisseurs commentent.

Environ 80 % des banques centrales étudient des cas d’utilisation impliquant la CBDC, et 40 % (comme la Chine, l’Australie, Singapour, le Japon, la Thaïlande et d’autres) testent déjà des programmes de validation de principe.

La crypto-monnaie basée sur Facebook Diem motive plusieurs banques centrales à créer CBDC. Diem, anciennement Libra, s’est associé à la banque Silvergate pour tester le stablecoin indexé sur le dollar américain plus tard cette année.

La création de Diem a été considérée comme un catalyseur pour que la Chine accélère ses plans pour son yuan numérique émis par la banque centrale du pays.

La Chine est sur le point de lancer sa CBDC et teste le yuan numérique auprès des institutions commerciales et du public. Le pays a l’intention de s’imposer comme un acteur clé sur le marché mondial émergent des devises numériques.

En revanche, la Réserve fédérale américaine adopte une approche plus prudente pour émettre une monnaie numérique de banque centrale sans un engagement solide à ce jour.

Le Cambodge et les Bahamas sont les seuls pays qui ont jusqu’à présent mis leurs CBDC à la disposition du public.

Source de l’image : Shutterstock