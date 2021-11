Les banques centrales envoient des signaux inquiétants sur l’économie

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW passe au macro avec une discussion sur un aplatissement de la courbe des taux et ce qui ressemble de plus en plus à une expérience ratée de contrôle de la courbe des taux en Australie. Il regarde :

Qu’est-ce que la « courbe des taux » Qu’est-ce qu’un aplatissement ou une inversion de la courbe des taux signale ?

Voir également: Bitcoin gagnera-t-il lorsque la Fed cessera d’acheter des obligations ?

« The Breakdown » est écrit, produit et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Nuthawut Somsuk/iStock/. Plus, modifié par CoinDesk.