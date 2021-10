Les banques centrales se préparent pour le tapering ; s’attendre à un mouvement des actions, d’autres actifs peuvent rester contenus

Les facteurs de hausse des prix mondiaux des matières premières ont cependant un impact très limité en raison de leur présence relativement insignifiante dans les indices pertinents du WPI et de l’IPC. (Photo : REUTERS)

Par Lakshmanan V

Le mot « Tapering » si quoi que ce soit, au cours de la dernière décennie, a depuis longtemps cessé d’être un verbe. Beaucoup l’auraient désormais personnifié comme un démon à l’air maléfique. Cependant, si nous devions voir les premiers résultats après l’annonce de la Fed, les marchés ont pris la dernière communication sur l’apparition de ce démon dans sa foulée. Les marchés boursiers sont restés largement calmes jusqu’à présent.

Un grand mérite pour cet semblant de calme, dans un phénomène de marché par ailleurs très redouté, doit être attribué à la communauté des régulateurs dans toutes les zones géographiques. Un équilibre exceptionnel entre la définition des attentes et un degré élevé de précision dans les actions du marché semble en avoir été la recette.

Cela dit, nous sommes toujours au milieu de l’épisode et le verdict est encore loin d’être rendu. Où allons-nous à partir d’ici? Un récapitulatif des variables clés et de ce qu’elles impliquent est indiqué ci-dessous.

On pense généralement que les lectures d’inflation plus élevées aux États-Unis sont transitoires. Cependant, il est peu probable que l’un des principaux contributeurs à l’inflation américaine, les voitures d’occasion, s’atténue, car les voitures neuves pourraient ne pas circuler sur les routes pendant une longue période. Les principaux obstacles à la pénurie de puces sont loin d’être résolus de sitôt. Les lectures des attentes d’inflation ont également augmenté, ce qui implique que les citoyens n’achètent toujours pas l’histoire passagère de l’inflation.

Les matières premières industrielles pour diverses raisons se sont négociées à des niveaux proches des sommets. Les prix de l’aluminium se négocient à des sommets jamais vus en 2008. Une histoire similaire vaut pour l’acier. D’autres produits comme le cuivre, l’étain et bien d’autres affichent une histoire similaire. Pour ajouter au coût des matières premières, la crise de l’industrie du transport maritime et la pénurie de conteneurs ajoutent beaucoup aux malheurs des producteurs.

Les lectures d’inflation des prix à la production de diverses zones géographiques – zone euro, Japon, Chine et bien d’autres – ont toutes enregistré des augmentations significatives. Presque dans tous les cas, les producteurs se sont jusqu’à présent abstenus de répercuter les augmentations de prix sur les consommateurs. Mais pour combien de temps encore ? En résumé, la menace à la hausse pour l’inflation à la consommation est réelle. Cela n’a pas encore pris en compte les augmentations de prix induites par la demande qui, espérons-le, s’installeront une fois que la dernière vague de COVID se sera installée. La Fed américaine, dans sa déclaration de politique, a potentiellement vu ce risque et a donc indiqué la nécessité d’une réduction rapide.

Les facteurs de hausse des prix mondiaux des matières premières ont cependant un impact très limité en raison de leur présence relativement insignifiante dans les indices pertinents du WPI et de l’IPC. Il faut tenir compte des facteurs d’inflation intérieurs, entraînés principalement par les facteurs de coût intérieurs des produits alimentaires et de consommation. L’inflation alimentaire, soutenue par des moussons optimales et l’avancement qui en résulte dans les semis de Kharif, les interventions politiques pour les articles de consommation sont de bon augure. L’inflation des carburants, avec une capacité limitée d’exercer un contrôle, sera entraînée par les aléas mondiaux de la production et de la consommation de pétrole. L’inflation de base de la consommation est restée largement contenue, mais est la plus menacée en raison de la hausse du WPI. L’IPC global à l’heure actuelle semble marcher dans un bon équilibre.

Ajoutez à ce qui précède, les saines attentes quant à la performance du pays sur le plan budgétaire. En outre, les conversations supplémentaires sur l’inclusion de l’obligation indienne dans les indices mondiaux. Cela donne potentiellement un bon équilibre au marché obligataire à court terme.

Les marchés d’actions semblent riches depuis longtemps et les actions des marchés émergents pourraient être potentiellement à risque en raison du tapering. Cela dit, les actions indiennes, même si elles corrigent temporairement, devraient être bien soutenues à court terme par les promesses de monétisation des actifs, IBC, inquiétude chinoise, récente démonstration de pragmatisme du gouvernement dans la résolution des impasses de longue date. Du côté du forex, alors que l’INR verra le risque de dépréciation, les réserves de change et leurs pourraient ajouter un énorme confort.

Dans l’ensemble, à l’exception des actions qui pourraient connaître quelques mouvements, le reste des marchés devrait rester contenu. Les faucons de la volatilité doivent faire preuve de plus de patience.

(Lakshmana V est le vice-président directeur et chef de la trésorerie de la Banque fédérale. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

