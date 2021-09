Les banques centrales unies pour travailler sur une nouvelle plateforme CBDC

La course à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) reste l’une des plus grandes discussions dans le monde financier, à tel point que les banques centrales de plusieurs pays se sont récemment réunies pour travailler sur une CBDC commune. Les pays en question sont l’Australie, l’Afrique du Sud, la Malaisie et Singapour, dont les banques centrales visent à tester les paiements internationaux avec CBDC.

Inspirées par l’utilisation de la cryptographie pour des transactions internationales rapides et transparentes, les banques veulent déterminer si l’utilisation de CBDC à de telles fins entraînerait des transactions moins chères et plus faciles, par rapport à ce que les méthodes traditionnelles peuvent offrir.

Il s’agit de l’un des plus grands efforts internationaux concernant les monnaies numériques des banques centrales, et il est sans doute différent de la plupart des autres cas d’utilisation de CBDC. Par exemple, la plupart des pays se concentrent sur la recherche, la création et le test de CBDC axées sur la vente au détail qui prétendent reproduire les espèces en circulation. D’autres utilisent des CBDC de gros, dans le but d’améliorer leurs systèmes financiers internationaux.

Les banques de quatre pays visent à dépasser les limites rencontrées jusqu’à présent

Bien entendu, il convient également de noter que la plupart des projets n’en sont encore qu’à leurs débuts, tout en étant axés sur le pays. Cela étant dit, il est encore assez difficile d’élaborer des règles et des cadres mondiaux pour les monnaies numériques des banques centrales, puis de les utiliser à l’échelle internationale. Les complications peuvent être techniques, parfois politiques, et souvent les deux.

C’est ce qui empêche généralement les banques et les régulateurs d’essayer même de créer un projet à de telles fins. Cependant, cette nouvelle équipe a décidé de donner une chance à l’idée et d’essayer de prototyper des plateformes partagées qui permettraient des transactions internationales, en utilisant non pas une, mais plusieurs CBDC. Les quatre banques centrales, dirigées par le Centre d’innovation de la Banque des règlements internationaux, ont déclaré la même chose dans leur dernière déclaration commune.

Ils pensent que les plates-formes étroitement liées permettraient aux institutions financières de transférer directement des sommes d’argent importantes à l’aide de la CBDC et élimineraient le besoin d’intermédiaires, ainsi que les coûts élevés et les longues procédures. L’initiative n’en est qu’à ses débuts et devrait publier les résultats de ses recherches début 2022. Cependant, les banques semblent assez enthousiastes à l’idée et très optimistes quant à sa réalisation.

