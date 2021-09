Les banques cherchent à résoudre des actifs volumineux alors même que la NARCL est mise en place

Selon les banquiers, le processus de création de la mauvaise banque, d’obtention d’une garantie du gouvernement et enfin de lancement de l’institution pourrait prendre un certain temps. En attendant, ils essaient de maximiser les récupérations dans autant de cas que possible.

Les banques poursuivent leur pratique régulière de mettre en vente de gros actifs stressés à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) et à d’autres investisseurs, alors même que le processus de création de la National Asset Reconstruction Company (NARCL) a été lancé. La possibilité de résolutions plus rapides et plus rentables pour certains actifs en est la raison, selon les banquiers et d’autres dirigeants du secteur.

«Nous explorons nos options dans les cas où nous pensons qu’il existe une possibilité d’obtenir une résolution plus rapide en dehors de la NARCL. En outre, bon nombre des actifs qui sont sollicités séparément pour être vendus aux ARC ne font pas partie de la liste des actifs identifiés pour le transfert à la NARCL », a déclaré un cadre supérieur d’une banque privée de taille moyenne.

Selon les banquiers, le processus de création de la mauvaise banque, d’obtention d’une garantie du gouvernement et enfin de lancement de l’institution pourrait prendre un certain temps. En attendant, ils essaient de maximiser les récupérations dans autant de cas que possible.

KSK Mahanadi Power, Sathavahana Ispat, Srinagar Banihal Expressway, MSP Metallics, Sew Infrastructure et Coastal Energen font partie des actifs pour lesquels les prêteurs exécutent le processus de résolution. Il existe également des cas d’accords de règlement ponctuels, comme dans le cas de Jindal India Thermal Power.

Nirmal Gangwal, associé directeur, Brescon & Allied Partners, a déclaré que les ventes aux ARC et aux investisseurs stratégiques sont des processus parallèles et que le processus NARCL sera un processus supplémentaire qui sera également utile. « La mise en place de la NARCL est un processus continu. En attendant, si les perspectives pour un secteur deviennent soudainement positives ou s’il y a un intérêt pour un actif d’un ARC ou d’un investisseur stratégique, les banquiers aimeraient explorer ce qui est bon pour eux », a-t-il déclaré.

La tarification pourrait être une autre raison pour laquelle les banques choisissent la voie des enchères pour la résolution. Un cadre de l’industrie qui a parlé sous couvert d’anonymat a déclaré que le prix en cas de transfert vers la NARCL sera assez bas. “Les banques peuvent obtenir une récupération de 40 à 50 % sur certaines de ces ventes, alors que dans la NARCL, elles n’obtiennent que 10 cents pour un dollar et cela non plus dans le cadre d’une transaction en espèces”, a déclaré l’exécutif.

La plupart des transactions entre les banques et les ARC sont aujourd’hui des transactions entièrement en espèces où la totalité du montant est directement reversée aux bénéfices de la banque. “Donc, le NARCL est en fait destiné aux cas où les prêteurs sont incapables de trouver une résolution ou où ils estiment qu’il y a un besoin d’entreposage pendant un certain temps”, a déclaré l’exécutif.

Certains cas considérés comme étant à l’étude pour le transfert à la liste NARCL font déjà l’objet d’une procédure d’insolvabilité, comme Amtek Auto, Castex Technologies, JP Infra, Videocon Oil Ventures et Lavasa Corporation.

La NARCL a récemment demandé une licence à la Reserve Bank of India (RBI) après avoir levé 149 crores de roupies en tant que capital libéré auprès de ses banques constituantes. Les prêteurs ont identifié 22 comptes stressés, d’une valeur d’environ 89 000 crores de roupies, à transférer à la NARCL au cours de la première phase.

