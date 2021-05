Les banques commencent à paniquer à propos de la flambée de l’inflation, qui n’est peut-être pas «transitoire» ⋆ .

Au cours des derniers mois, contrairement à la Fed, nous avertissons les lecteurs que les États-Unis sont sur le point de se sortir d’une vague de flambée des prix dont on n’a pas vu depuis le début des années 1970 (voir «» Bouclez-vous! L’inflation est là ! »). Et alors qu’il y a deux semaines, nous avons noté le même «Les entreprises paniquent à propos de la flambée des coûts», les analystes commerciaux avaient conservé leur sang-froid, la plupart rassurant leurs clients sur le fait que quelle que soit l’inflation que nous obtiendrons sera transitoire (malgré des sommités occasionnelles telles que Jeff Gundlach disant que et les banques peuvent très bien se tromper sur le récit «transitoire»).

Eh bien, à partir de cette semaine, le récit de l’analyste a pris un virage serré, à commencer par JPMorgan qui a admis hier qu’il y avait un nombre croissant d’articles illustrant la hausse des anticipations d’inflation, «même si ces mesures ne sont pas prises en compte par les communiqués officiels du gouvernement. ” en être témoin:

Et tandis que JPM a longtemps été dans le train «transitoire», le stratège de la banque Andrew Tyler admet que dans une fissure à la ligne du parti, son point de vue «est que nous verrons les anticipations d’inflation continuer à augmenter au cours de l’été, comme nous le voyons. l’amélioration des données macro (NFP, CPI, PPI et ventes au détail les plus d’actualité). »

Pour aider les investisseurs à formuler leurs propres anticipations d’inflation – en particulier au milieu des tensions croissantes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale créée par COVID – il présente les graphiques suivants:

LAD contre KMX contre IYT contre SPX

ISM vs CPI vs PPI

ISM vs BREAKEVENS 5Y vs SWAPS D’INFLATION 5Y5Y

5Y BREAKEVENS vs BLOOMBERG COMMODITY INDEX [BCOM]

Comme le conclut avec précision Tyler, «l’une des plus grandes questions est de savoir combien de temps cela persiste», ajoutant que la réponse à cette question peut aider les investisseurs à déterminer s’il faut mettre à jour les modèles avec des attentes de croissance / marge plus faibles ou examiner cet événement apparemment ponctuel (qui peut ne pas être aussi ponctuel que beaucoup le disent). Son conseil aux investisseurs qui ont besoin de couvrir l’exposition à l’inflation dans leurs portefeuilles, il recommande d’ajouter des matières premières ou des actions de matières premières: «notre jeu préféré est l’énergie».

* * *

Goldman reprend ensuite là où JPM s’arrête, Chris Hussey de la banque soulignant l’évidence: «une combinaison de ralentissement de la croissance et de hausse de l’inflation» – ie stagflation, «Est défavorable pour les actifs prospectifs comme les actions.» Et s’il se rabat également sur la vision macroéconomique des économistes de Goldman qui s’attend à ce que l’inflation «soit bénigne à court terme et soit moins préoccupée par la perspective d’une surchauffe économique», une ventilation plus nuancée du secteur révèle une image beaucoup plus sombre, Hussey notant que les analystes de Goldman se concentrent désormais sur la flambée de l’inflation des coûts des intrants et des pressions sur la chaîne d’approvisionnement dans le commerce de détail et le logement. Considérer:

Vente au détail de pièces automobiles. Kate McShane pense que les détaillants Autoparts devraient être en mesure de réaliser un pouvoir de tarification car ils répondent à la demande croissante de projets Do It for Me (DIFM) dans une économie de réouverture dans «Amélioration des perspectives DIFM + capacité de transmission de l’inflation». La plupart de la demande d’Auroparts provient de projets de réparation incontournables (non discrétionnaires), offrant aux détaillants la possibilité de maintenir les prix. Le groupe se négocie également à une forte décote par rapport aux niveaux de valorisation historiques, ce qui présente un décalage entre la valorisation et les fondamentaux.

Épiciers. En revanche, Kate McShane croit Les épiciers auront du mal à répercuter l’inflation alimentaire croissante sur leurs clients alors que les promotions reviennent dans le secteur après une interruption pandémique dans «Potentiel de pression sur les marges dans les épiceries en raison de l’inflation et de la concurrence». Le paysage concurrentiel de l’épicerie n’a pas beaucoup changé pendant la pandémie, ce qui nous laisse peu de raisons de croire que la catégorie ne redeviendra pas promotionnelle.

Logement. Forte demande de logements et pénurie de logements disponibles devrait maintenir la croissance des prix des logements ferme – augmentant potentiellement l’inflation sous-jacente dans la catégorie du logement grâce à une hausse des loyers, écrit Ronnie Walker dans une note économique du 2 mai intitulée «Housing on Fire». Et Sue Maklari reste optimiste sur le constructeur de maisons Bellwether PHM après les résultats de la semaine dernière, car nous pensons que l’entreprise devrait avoir le pouvoir de fixer les prix pour compenser la hausse des coûts du bois et de la main-d’œuvre.

* * *

Si cela ne suffisait pas, hier Bank of America a fait des vagues sur les pupitres de négociation lorsque, dans son résumé de la troisième semaine de la saison des résultats, la stratège de la banque Savita Subramanian, a noté que les mentions d ‘«inflation» avaient quadruplé en glissement annuel, et après la semaine dernière , les mentions ont explosé de près de 800% en glissement annuel.