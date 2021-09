Les banques commerciales représentent plus de 93 % des paiements de primes à la DICGC au cours de l’exercice 21

Plus tôt cette semaine, la DICGC a déclaré qu’elle verserait aux déposants de 21 banques assurées confrontées à des restrictions de retrait un montant équivalent aux dépôts en cours jusqu’à un maximum de Rs 5 lakh dans les 90 jours.

Les banques commerciales régulières représentent plus de 93% des paiements de primes à la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC) au cours de l’exercice 21, selon le rapport annuel de la société pour l’année. C’est même comme la majorité des renflouements par la DICGC étaient pour les banques coopératives.

Les banques commerciales, y compris les banques locales (LAB) et les banques rurales régionales (RRB), ont payé une prime totale de Rs 16 341 crore en 2020-2021, tandis que les banques coopératives ont payé Rs 1 176 crore. Cependant, la couverture des dépôts par action est la plus élevée dans le cas des ORR. « Un examen des dépôts couverts sous protection d’assurance parmi les grands groupes bancaires autres que les banques de paiement indique que les RRB représentent la part la plus élevée d’environ 84 %, suivies par les banques locales (80,1 %), les banques coopératives (69,4 %), State Bank of India (59,1%), les banques du secteur public (54,6%), les petites banques financières (44,5%), les banques du secteur privé (39,6%) et les banques étrangères (6,8%), respectivement », indique le rapport annuel.

Plus tôt cette semaine, la DICGC a déclaré qu’elle verserait aux déposants de 21 banques assurées confrontées à des restrictions de retrait un montant équivalent aux dépôts en cours jusqu’à un maximum de Rs 5 lakh dans les 90 jours. Les réclamations seront réglées conformément à l’article 18A de la loi DICGC (amendement). Des instructions ont été données à ces banques pour soumettre les réclamations dans les 45 jours après avoir obtenu la volonté des déposants de réclamer une assurance-dépôts, a déclaré la DICGC.

Ces dernières années, certains commentateurs ont plaidé en faveur d’un passage à un régime de paiement des primes basé sur le risque pour les banques. Cela signifie qu’une banque mieux notée devra débourser moins comme prime sur ses dépôts et vice-versa. En effet, l’article 15 (1) de la DICGC (Amendment) Act stipule que la DICGC peut, en ce qui concerne la situation financière d’une banque et avec l’approbation préalable de la Reserve Bank of India, augmenter la limite de prime de 15 paise par an pour chaque Rs 100 du montant total de ses dépôts. Toutes les banques paient actuellement un montant fixe de 12 paise pour chaque tranche de 100 Rs de dépôts.

Les experts du secteur ont déclaré qu’il n’était que juste que les clients des grandes banques commerciales aident à couvrir les coûts de protection des déposants des petites banques.

« Les banques coopératives ont été créées dans le but spécifique d’inclusion financière pour des segments de la population que les banques principales ont tendance à exclure. Il n’y a donc rien de mal à laisser les clients des grandes banques soutenir ceux des sections les plus faibles », a déclaré un expert juridique sous couvert d’anonymat.

