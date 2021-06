Les banques coopératives ont besoin d’un régulateur unique

Le comité Vishwanathan proposera bientôt des moyens de réhabiliter les UCB et évaluera également le potentiel de consolidation ; les recommandations tireront parti des modifications apportées au BRA.

Grâce aux efforts de la Reserve Bank of India (RBI), l’insolvable Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMC) Bank devrait bientôt se trouver un couple de nouveaux propriétaires. Il a fallu un peu moins de deux ans à la RBI pour régler le problème du prêteur coopératif multi-états, principalement parce que la double réglementation l’a quelque peu paralysé.

Le fait qu’aucun des États parrains n’ait proposé de solution concrète n’est pas surprenant, et s’il semble que RBI se soit contenté du pis-aller, c’est parce qu’il ne lui restait aucune autre option ; aucun prêteur solide n’a fait d’offre pour PMC. Sa liquidation n’était ni politiquement faisable ni juste pour les déposants puisqu’il s’agissait entièrement d’une erreur réglementaire.

Dans l’état actuel des choses, Centrum Financial Services et Bharat Pe ont réussi à éviter la longue file d’attente pour une licence Small Finance Bank simplement parce qu’ils ont accepté de reprendre PMC.

Bien qu’il y ait eu plusieurs victimes dans le secteur financier, les banques et les NBFC s’effondrant ou vacillant au bord de l’effondrement avant d’être renflouées—GTB, Centurion Bank of Punjab, IL&FS, DHFL, Yes Bank et Lakshmi Vilas Bank—le la réglementation des banques coopératives n’a pas été renforcée ni la surveillance renforcée. Il a fallu une fraude de l’ampleur de celle de PMC – plus de 70 % de son exposition aux prêts concernait la société immobilière HDIL – pour sortir le gouvernement de sa stupeur. Les montants n’étaient pas minimes; L’exposition de PMC au HDIL était supérieure à Rs 6 500 crore. De toute évidence, il y avait bien plus qu’une mauvaise gestion mineure et, de toute évidence, celui qui était en charge regardait de l’autre côté.

Néanmoins, il en a résulté du bon, avec plusieurs modifications apportées à la loi sur la réglementation bancaire (BRA) en septembre 2020. Celles-ci ont permis à la banque centrale d’initier un projet de reconstruction ou de fusion d’une banque sans la placer sous moratoire. De plus, ils ont permis à RBI de remplacer la consultation du conseil d’administration avec le gouvernement de l’État concerné. Cependant, les changements, bien qu’importants, doivent aller beaucoup plus loin. Les banques coopératives sont de toutes les couleurs, mais nous avons probablement besoin d’un seul régulateur – que ce soit la RBI ou un autre – avec le poids pour superviser l’ensemble de leur activité.

Cette entité doit avoir carte blanche pour pouvoir s’assurer de leur bon fonctionnement. Le partage des responsabilités ne peut pas fonctionner ; un régulateur doit assumer tous les pouvoirs et être tenu responsable. Idéalement, d’autres modifications devraient être apportées, même à la Constitution, pour créer un organisme de réglementation chargé de superviser les banques coopératives. Les gouvernements des États s’opposeront probablement à ce que les pouvoirs leur soient retirés, mais, malheureusement, ils sont sur un terrain glissant. Bien qu’il existe certaines banques coopératives qui sont bien gérées et rentables, beaucoup sont en difficulté. Tout en déplaçant le projet de loi modifiant la BRA au Parlement, le ministre des Finances a noté à l’époque que le gouvernement avait été contraint de prendre une ordonnance car la situation financière des banques coopératives urbaines était grave avec jusqu’à 227 banques déclarant des pertes pour 2018- 19.

Le comité Vishwanathan proposera bientôt des moyens de réhabiliter les UCB et évaluera également le potentiel de consolidation ; les recommandations tireront parti des modifications apportées au BRA. Mais cela doit exiger des changements radicaux dans la façon dont ces prêteurs sont gérés. Sinon, il sera difficile d’empêcher plus d’entre eux de s’effondrer. Et il sera encore plus difficile de les relancer car il n’y aura peut-être pas d’acheteurs sérieux.

