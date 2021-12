Les banques coopératives renforcent leur résilience, tirent parti de leur position financière pour étendre leur présence : RBI

Le segment bancaire coopératif, à la fois urbain et rural, est resté solide tout au long du stress lié au COVID-19, selon le rapport sur les tendances et les progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 publié mardi.

Avec le redressement de l’activité économique, les banques coopératives devraient s’appuyer sur leur résilience et tirer parti des récentes améliorations financières pour accroître leur portée à l’avenir, a déclaré la Reserve Bank of India dans son rapport. Le segment bancaire coopératif, à la fois urbain et rural, est resté solide tout au long du stress lié au COVID-19, selon le rapport sur les tendances et les progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 publié mardi.

« À l’avenir, avec un redressement de l’activité économique, il est prévu que le secteur puisse s’appuyer sur sa résilience et tirer parti des récentes améliorations financières pour étendre son empreinte afin d’atteindre le financement au niveau local », indique le rapport. Bien que le bilan La croissance des banques coopératives urbaines (UCB) en 2020-2021 a été tirée par les dépôts au passif, la croissance modérée du crédit a entraîné une accélération des investissements du côté des actifs, selon le rapport.

Les indicateurs financiers des UCB, y compris leur capital et leur rentabilité, se sont améliorés. Parmi les coopératives rurales à court terme, la rentabilité des banques coopératives d’État et des banques coopératives centrales de district s’est améliorée, tandis que la qualité de leurs actifs s’est détériorée, selon le rapport. , les réformes structurelles qui s’attaquent aux failles profondes devraient catalyser le changement dans les opérations des banques coopératives, a-t-il déclaré.

Le rapport de la RBI indique que les problèmes de gouvernance inadéquate de ces prêteurs sont traités par des mesures réglementaires et coercitives. Le secteur bancaire coopératif, en particulier les coopératives rurales, est sorti relativement indemne de la première vague de la pandémie en 2020- 21. « Pourtant, les obstacles structurels résultant des chevauchements réglementaires, des niveaux élevés de défaillance des prêts et de l’érosion de la confiance des déposants en raison de fraudes continuent de perturber le secteur », indique le rapport, ajoutant qu’en 2020-2021, la RBI et le gouvernement ont entrepris de lutter ces questions. La loi de 2020 sur la réglementation bancaire (modification) a conféré à la RBI des pouvoirs supplémentaires pour réglementer ce secteur.

Le rapport indique que l’amélioration de l’assurance-dépôts de Rs 1 lakh à Rs 5 lakh a augmenté la part de la couverture des déposants coopératifs de 42,7% fin mars 2019 à 69,4% fin mars 2021. Même la création du ministère de La coopération en juillet 2021 vise à fournir un cadre administratif, juridique et politique distinct pour permettre le développement de coopératives multi-États, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que les inquiétudes concernant la solidité financière des UCB ont augmenté ces dernières années, un nombre croissant d’UCB étant placées sous le cadre d’action de surveillance (SAF) par la RBI. Les cas d’imposition de sanctions sont passés à 43 en 2020-2021, contre neuf l’année précédente. En outre, les réclamations réglées par la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC) au cours de l’année concernaient entièrement les banques coopératives, selon le rapport. SCB) avaient des taux de délinquance plus élevés que les UCB.

La position s’est inversée au cours des deux dernières années avec la baisse du ratio des actifs non productifs bruts (GNPA) des SCB, tandis que pour les UCB, il a suivi une trajectoire ascendante jusqu’en 2020-2021. Au sein du secteur, les deux UCB programmées (SUCB) et les UCB non réguliers ont été confrontés à des ratios GNPA croissants, ces derniers connaissant des dérapages nettement plus élevés, selon le rapport. .Avec la hausse des dérapages, cela a entraîné une augmentation des approvisionnements, selon le rapport.

En 2020-2021, 25% du total des prêts financés des UCB et 32% de leurs APM provenaient de comptes d’emprunt importants, contre 51% des prêts et 66% des APM, respectivement, pour les SCB, selon le rapport.

