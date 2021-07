Les banques coréennes enquêteront sur les politiques de confidentialité des pièces de monnaie dans les contrôles de risque

in

Les banques sud-coréennes sont prêtes à prendre en compte les politiques de confidentialité des crypto-monnaies, la nationalité de leurs clients et les antécédents criminels des employés, en les classant comme des éléments « hautement prioritaires » lors des vérifications d’évaluation des risques pour déterminer s’il faut s’associer avec des plateformes de trading .

Comme indiqué précédemment, les échanges cryptographiques ont jusqu’au 24 septembre pour s’associer à une banque commerciale nationale qui peut fournir des services fiduciaires authentifiés / désactivés en nom réel et un numéro de sécurité sociale vérifié ou fermer leurs portes.

Mais le gouvernement a dit aux banques qu’elles doivent accepter 100% du risque lié au partenariat avec une bourse, ce qui signifie que si le blanchiment d’argent se produit sur une plate-forme de négociation, leur banque partenaire devrait en assumer la responsabilité. .

Après que le régulateur financier a essentiellement dit cette semaine au secteur bancaire d’arrêter de se plaindre et d’accepter son sort, les banques ont réagi en resserrant les critères qu’elles utiliseront pour évaluer les demandes de partenariat d’échange de crypto-monnaie.

Selon Yonhapy Biz Watch, une fédération bancaire sud-coréenne a révélé une échelle de risque pour les banques souhaitant calculer le montant précis du danger lié à un échange potentiel de partenaires.

L’échelle comprend les éléments suivants :

Certification de sécurité des données L’efficacité avec laquelle les dépôts, les jetons et les détails des transactions pour chaque client sont gérés. Que des tokens favorisant la confidentialité soient répertoriés ou non Historique de détournements de fonds et/ou de fraude par des cadres supérieurs et des employés Historique de piratage Rentabilité Nationalité des utilisateurs Cote de crédit Nombre de tokens répertoriés Nombre de clients « à haut risque »

Les banques ont également été invitées à vérifier comment les bourses géraient les risques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en interne, les politiques d’audit interne, les mesures de vérification des clients et les protocoles de vérification de l’identification des employés.

Les banques ont déclaré qu’à moins que le gouvernement n’assouplisse sa position sur la réglementation de la cryptographie, seules les quatre bourses qui ont actuellement des partenaires bancaires “de nom réel” sont susceptibles de passer le 24 septembre.

Pendant ce temps, les exploitants de V mondial , un échange cryptographique national que la police soupçonne d’être une façade pour un stratagème cryptographique de Ponzi d’une valeur de 1,75 milliard UD, a pris un autre coup. La police, qui a arrêté quatre membres du personnel, dont le directeur général de l’entreprise, âgé de 31 ans, et au moins deux autres cadres, a renvoyé les quatre affaires au parquet.

Yonhap a rapporté que les procureurs annonceront probablement s’ils chercheront à inculper le groupe d’accusations de fraude plus tard ce mois-ci, après que des clients se soient plaints qu’on leur avait promis des retours extravagants sur leurs paris.

La police a déclaré que le PDG bénéficiait d’un “style de vie luxueux” avant l’arrestation.

