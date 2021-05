Les banques demandent à la Cour suprême de s’opposer à la divulgation de RTI et demandent des directives à la RBI

HDFC a en outre déclaré que, dans des jugements antérieurs, le tribunal suprême avait clairement statué que même si l’intérêt public est pris en compte pour déterminer si certaines informations doivent être divulguées ou non, cette décision doit être au cas par cas, étayée par des motifs écrits.

La Cour suprême examinera en juillet les requêtes déposées par diverses banques, dont la SBI et la HDFC Bank, demandant à la Reserve Bank of India (RBI) d’exempter les informations relatives à leurs clients, secrets commerciaux, cotes de risque, toute information sensible au prix non publiée de la part du Loi sur le droit à l’information.

Un banc dirigé par le juge L Nageswara Rao a posté l’affaire pour audience la première semaine de juillet.

La Cour suprême avait relancé le mois dernier son jugement de 2015 obligeant RBI à divulguer des informations financières relatives aux banques privées et publiques en vertu de la loi RTI. Il avait rejeté un plaidoyer conjoint du gouvernement central et de 10 banques demandant le rappel du jugement dans Jayantilal N Mistry (2015) qui obligeait la RBI à divulguer les rapports d’inspection des banques ainsi que les détails des défaillants volontaires au motif que la banque centrale avait aucune relation fiduciaire avec les banques.

Dans une autre tentative de se soustraire à la loi sur la transparence, les banques dans leur pétition séparée ont déclaré qu’elles étaient au courant d’informations sensibles telles que les détails personnels de ses titulaires de compte, les prêts potentiels et d’autres transactions financières sont tenues de garder ces informations confidentielles et de préserver la confidentialité comme dirigé par le CS dans le Jugement KS Puttasamy contre UoI (arrêt Aadhar), qui reconnaît le fait que le droit à la vie privée est une facette sacro-sainte des droits fondamentaux.

La divulgation publique d’informations relatives à la confiance commerciale, aux stratégies commerciales, au système interne, à la gestion des risques, au gaz, etc. ne servirait pas un intérêt public plus large, mais affecterait négativement la position concurrentielle des banques dans un secteur bancaire privé hautement concurrentiel dans notre pays, ils dit à la cour suprême.

En outre, SBI, quatre banques privées – HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank et Yes Bank – ont déclaré dans leur pétition conjointe que RBI, dans son rôle de banquier du gouvernement et de régulateur bancaire, reçoit et détient de nombreuses informations sensibles, la divulgation de qui peuvent ne pas être dans l’intérêt de la nation ou servir l’intérêt public. RBI est également parfois au courant des informations personnelles des clients et dont la divulgation compromettrait non seulement la vie privée des personnes concernées, mais peut également, dans certains cas extrêmes, mettre en danger leur vie/sécurité.

HDFC a en outre déclaré que, dans des jugements antérieurs, le tribunal suprême avait clairement statué que même si l’intérêt public est pris en compte pour déterminer si certaines informations doivent être divulguées ou non, cette décision doit être au cas par cas, étayée par des motifs écrits.

Terminant la divulgation des rapports d’inspection comme une atteinte à la vie privée des banques, de leurs clients et de leurs employés, la pétition dirigée par HDFC Bank a en outre indiqué au SC que la loi RTI ne s’applique pas aux entités privées comme elles car elles ne sont pas des autorités publiques en vertu de la loi et donc , les informations relatives à ces banques/IF et à leurs clients et employés ne peuvent pas être recherchées/fournies en vertu de la loi RTI, et encore moins des informations confidentielles/sensibles de ces banques/IF.

Alors que la RBI est tenue de suivre les dispositions de la loi RTI en ce qui concerne les informations de tiers et est tenue de rechercher des « soumissions/représentations » auprès des banques, les banques peuvent exiger le consentement des titulaires de comptes individuels avant une telle divulgation, la pétition a déclaré, ajoutant que l’accès aux informations techniques, personnelles et hautement confidentielles concernant les banques et leurs clients aurait non seulement un impact défavorable et saperait la confiance des investisseurs dans les banques, mais aurait également un impact sur l’économie au niveau macro.

