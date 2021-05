Les banques doivent déduire la prime de Rs 12 avant le 31 mai: détails du régime PMSBY

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) est un régime offrant une assurance contre la mort accidentelle et l’invalidité.

Les banques envoient des SMS et informent leurs titulaires de comptes d’épargne également via d’autres modes de communication de la déduction de prime envers Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Le compte bancaire ne sera débité que pour ceux qui se sont inscrits au programme PMSBY. On peut même adhérer au programme PMSBY en remplissant la demande dans une banque ou en l’appliquant en ligne après s’être connecté à la banque en ligne de leur banque.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) est un régime offrant une assurance contre la mort accidentelle et l’invalidité. Il s’agit d’une garantie d’un an et peut être renouvelée chaque année par l’individu. Pour ceux qui avaient déjà adhéré au programme PMSBY, la prime de Rs. 12 par an (y compris la TPS) sont déduits du compte bancaire de l’assuré par le biais d’un système de «débit automatique» en un seul versement. Votre compte bancaire sera généralement débité entre le 25 et le 31 mai de chaque année.

Pour le renouvellement de la police, la prime requise sera généralement débitée automatiquement entre le 25 et le 31 mai, sauf si le titulaire du compte a fait une demande d’annulation à la banque pour la police.

La période de couverture de PMSBY est du 1er juin au 31 mai de chaque année. Par conséquent, si l’on veut continuer avec le régime, la prime de renouvellement doit être payée au mois de mai de chaque année. Il est obligatoire de donner son consentement pour rejoindre ou activer le prélèvement automatique sur le compte bancaire lors de l’adhésion au système.

Les conditions d’éligibilité sont simples car toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans disposant d’un compte bancaire peuvent adhérer au dispositif. Dans le cas de plusieurs comptes bancaires détenus par une personne dans une ou plusieurs banques, la personne serait éligible pour adhérer au programme via un seul compte bancaire. Si vous trouvez que plusieurs banques déduisent le même montant, il est préférable de les aborder toutes sauf une où vous souhaitez continuer le système.

PMSBY est un régime d’assurance-accidents offrant une couverture en cas de décès ou d’invalidité accidentels en cas de décès ou d’invalidité suite à un accident. Les décès dus à des raisons naturelles telles qu’une crise cardiaque, etc. ne seront pas couverts.

La couverture des risques dans le cadre du régime est de Rs. 2 lakh pour décès accidentel et invalidité complète et Rs.1 lakh pour invalidité partielle. Le règlement de la réclamation sera effectué sur le compte bancaire de l’assuré ou de son mandataire en cas de décès du titulaire du compte.

Décès: Rs 2 lakh

Perte totale et irrémédiable des deux yeux ou perte de l’usage des deux mains ou des pieds ou perte de la vue d’un œil et perte de l’usage d’une main ou d’un pied: Rs 1 lakh

Perte totale et irrémédiable de la vue d’un œil ou perte d’usage d’une main ou d’un pied: Rs 1 lakh

