Les banques doivent-elles gérer des compagnies d’assurance ?

Par Siddharth Acharya.

La banque et l’assurance sont traditionnellement considérées comme deux piliers distincts du secteur des services financiers. Ils ont des modèles commerciaux, des priorités opérationnelles et des exigences financières très différents. Cela a conduit les organismes de réglementation des services financiers du monde entier à séparer ces deux secteurs. En Inde aussi, ce sont différentes verticales qui sont réglementées et contrôlées de manière indépendante. Cependant, les grandes banques, de par leur actionnariat important et leur présence au conseil d’administration, exercent un contrôle important, voire absolu, sur plusieurs compagnies d’assurance. La RBI a proposé de réduire la participation des banques sur les compagnies d’assurance, mais ces mesures ont-elles donné les résultats souhaités ?

L’assurance et la banque, à la base, sont deux activités différentes. L’assurance est une activité « à long terme » dans laquelle les entreprises doivent attendre de longues périodes pour atteindre l’équilibre et réaliser des bénéfices. Le capital est bloqué pour des cycles plus longs que la banque. Si les banques s’impliquent profondément dans les affaires d’assurance, leur concentration sur les prêts et d’autres activités bancaires serait sérieusement affectée car les cycles de flux de trésorerie de l’assurance peuvent ne pas être propices aux besoins des banques. Les exigences de liquidité des deux domaines sont radicalement différentes. Ce conflit d’objectifs pourrait potentiellement avoir un impact sur la capacité des assureurs à prendre des décisions optimales en matière d’investissements et de gestion des flux de trésorerie.

La principale raison pour laquelle la réglementation impose clairement une séparation entre la banque, les marchés des capitaux et l’assurance est de créer une niche distincte pour chaque sous-vertical du secteur des services financiers et de leur permettre de fonctionner de manière indépendante et libre. Encourager l’indépendance des sous-verticales garantirait un secteur des services financiers plus solide, car chaque branche peut se compléter pour fournir des services au client.

En plus de détenir des participations dans des coentreprises et d’autres entités d’assurance, les banques constituent également un important canal de vente d’assurance. Cela crée une structure contraignante où le canal de vente appartient aux banques elles-mêmes. Cela pourrait nuire à l’égalité des chances que les autres chaînes concurrentes s’attendraient à obtenir. La bancassurance est un canal où des points de pression peuvent être générés pour l’acquisition d’affaires. Par exemple, la banque qui accorde les prêts a une grande influence sur l’endroit où l’actif correspondant est assuré. La banque qui accorde le crédit sert de canal fournissant l’assurance et également de propriétaire de l’assureur qui fournit la couverture des risques. L’entité sollicitant un crédit est souvent privée de la liberté de choisir le fournisseur de services d’assurance et le canal d’achat. En outre, il est souvent observé qu’en tant que prêteur, l’intérêt de la Banque à assurer est limité uniquement à l’étendue du financement et que les problèmes découlant de la « sous-assurance » exposent l’assuré à un risque / des pertes financières plus élevés. Dans le passé, le régulateur des assurances avait tenté de libérer la distribution de l’assurance des griffes du contrôle de la Banque en imposant au moins trois rapprochements chacun dans les secteurs Vie, GI et Santé. Cependant, seuls 3,6% des assureurs se sont conformés à ces règles en mars 2020. La plupart des banques rurales régionales, qui devraient contribuer à améliorer la pénétration de l’assurance dans l’Inde rurale, se poursuivent toujours avec un seul lien d’assurance dans LI & GI, il va sans dire avec les assureurs promus par leur propre banque mère. De telles pratiques ne sont pas saines et propices au développement du marché indien de l’assurance.

Cela conduit naturellement à se demander si la limitation de la capacité des banques à financer les compagnies d’assurance créerait une pénurie de capitaux. Il est peu probable que ce soit le cas car les réglementations évoluent progressivement vers des limites plus élevées pour les investissements étrangers dans le secteur des assurances. Le potentiel du marché indien de l’assurance est bien connu. L’utilisation de l’IDE est encore faible et nous avons une opportunité claire de la développer. L’afflux d’IDE n’a pas été aussi important que prévu et l’IDE dans les fonds propres de l’assurance est extrêmement bas à 2,36 % de l’IDE total dans le secteur des services en mars 2020. Nous pouvons attribuer cela soit à l’approche d’attente de nombreux étrangers. acteurs ou le malaise avec la mise en place de la réglementation et du marché. Des mesures proactives pour démontrer la facilité de faire des affaires et la structure réglementaire de soutien que nous pouvons fournir donneraient l’incitation nécessaire pour attirer les investissements à l’étranger. Dans tous les cas, ces problèmes s’estomperaient avec le temps et les investissements étrangers devraient arriver plus tôt que tard.

Dans l’ensemble, le maintien de la séparation entre la banque et l’assurance avec une facilité adéquate pour que les entités travaillent ensemble sans heurts devrait contribuer grandement au renforcement et au développement du secteur indien de l’assurance. Les règles du jeu équitables que cela offrirait seront également un facteur qui pourrait attirer davantage d’investissements étrangers.

L’auteur est un avocat praticien en droit bancaire et des assurances. Les opinions exprimées sont les siennes.)

