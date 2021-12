Les banques doivent renforcer la gouvernance d’entreprise, selon un rapport de la RBI

« À l’avenir, cependant, les banques auraient besoin d’un coussin de capital plus élevé pour faire face aux défis en raison du stress continu subi par les emprunteurs ainsi que pour répondre aux besoins de crédit potentiels de l’économie », a-t-il déclaré. La banque faîtière a également souligné que des stratégies concertées pour L’injection de capitaux en temps opportun doit être poursuivie par les banques. En outre, le secteur bancaire devrait constituer des tampons adéquats et rester vigilant face aux risques émergents alors que l’économie se remet de l’impact de la pandémie de COVID-19.

Le secteur bancaire doit renforcer la gouvernance d’entreprise et les pratiques de gestion des risques pour faire face aux incertitudes créées par la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi la Banque de réserve. Avec les avancées technologiques rapides dans le paysage des paiements numériques et l’émergence de nouveaux entrants dans l’écosystème FinTech, les banques seraient également tenus de donner la priorité à la mise à niveau de leur infrastructure informatique et à l’amélioration des services à la clientèle, ainsi qu’au renforcement de leur cybersécurité.

« Les banques devraient renforcer leurs pratiques de gouvernance d’entreprise et leurs stratégies de gestion des risques pour renforcer leur résilience dans un environnement économique de plus en plus dynamique et incertain », a déclaré la RBI dans son rapport sur « Tendance et progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 ». bien que les prélèvements de crédit par les banques soient restés modérés dans un environnement d’aversion au risque et de conditions de demande modérées en 2020-21, une reprise a commencé au deuxième trimestre 2021-2022, l’économie sortant de l’ombre de la deuxième vague de COVID -19.

À l’avenir, la reprise des bilans bancaires dépend de la croissance économique globale qui dépend des progrès sur le front de la pandémie », a-t-il déclaré. Cependant, les banques devraient renforcer davantage leurs fonds propres pour absorber les dérapages potentiels ainsi que pour soutenir le flux de crédit. En résumé, le rapport indique que « le secteur financier indien est à la croisée des chemins : alors que l’impact immédiat des retombées de COVID-19 dominera à court terme, les défis plus importants liés au changement climatique et aux innovations technologiques devront être soigneusement examinés. stratégie élaborée ».

La Banque de réserve a souligné qu’elle s’efforcera de garantir un système financier sûr, sain et compétitif grâce à ses initiatives de réglementation et de surveillance. Au cours de 2020-2021, le bilan consolidé des banques commerciales (BSC) programmées a augmenté en taille, malgré la pandémie et les conséquences qui en découlent. contraction de l’activité économique. En 2021-2022 jusqu’à présent, des signes de reprise sont visibles dans la croissance du crédit.

Les dépôts ont augmenté de 10,1 % à fin septembre 2021 contre 11 % il y a un an, selon le rapport. cent à la fin mars 2021 et ensuite à 6,9 % à la fin septembre 2021 », indique le rapport. Concernant les exigences de recapitalisation après COVID-19, la RBI a déclaré que sur la base de la situation du capital au 30 septembre 2021, tous les fonds publics et les banques du secteur privé ont maintenu le coussin de conservation des fonds propres (CCB) bien au-dessus de 2,5 pour cent.

