Auparavant, l’option n’était disponible que dans des points de vente particuliers sur la base d’un lien entre le commerçant et la banque.

Dans leur recherche de nouveaux clients ayant un bon comportement en matière de crédit, les banques adaptent le modèle « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) proposé par les fintechs à leurs clients pendant qu’ils font leurs achats. Certains prêteurs s’efforcent également d’étendre la portée de leur service EMI de carte de débit pour couvrir un plus grand nombre d’achats.

Les deux stratégies visent à analyser les tendances comportementales parmi le segment plus jeune de la population, dont beaucoup ont été initiés aux paiements différés via la voie BNPL. La plupart d’entre eux n’ont pas de carte de crédit ni aucune trace de leur comportement de crédit.

Par exemple, Axis Bank a lancé un produit BNPL destiné aux nouveaux clients bancaires et aux clients d’autres banques via sa filiale Freecharge. Le produit offre une option de paiement facile d’un mois aux clients.

Sameer Shetty, président et chef de l’entreprise et de la transformation numériques, Axis Bank, a déclaré à FE que le prêteur y voit un moyen d’accorder du crédit à des personnes auxquelles il ne pourrait autrement pas prêter, ainsi qu’à ceux qui y voient un moyen pratique de payer à la caisse. « Notre point de vue est que BNPL est un excellent moyen de créer un entonnoir pour les cartes de crédit et les prêts personnels. Si quelqu’un réussit bien sur BNPL, cette personne peut alors obtenir une carte de crédit, après avoir montré un certain comportement de remboursement, ce qui nous rassure », a déclaré Shetty.

De même, le produit PayLater d’ICICI Bank est une facilité de crédit numérique conçue pour les clients âgés de 25 à 30 ans. L’option EMI sur carte de débit de la banque cible également les jeunes clients, bien qu’elle soit ouverte aux clients de tous les groupes d’âge. PayLater amène plus de clients dans l’écosystème du crédit et les aide à établir leurs cotes de crédit, a déclaré un porte-parole d’ICICI Bank. Dans le processus, cela les aide à établir des relations de crédit plus importantes comme des prêts immobiliers, a ajouté le porte-parole.

De toute évidence, les banques comprennent la valeur de tirer parti d’une tendance de paiement qui a gagné du terrain dans l’ère post-Covid. Dans un rapport de mars 2021, le fournisseur de solutions technologiques financières FIS a déclaré que BNPL est le mode de paiement en ligne à la croissance la plus rapide en Inde, bien qu’il ne représente actuellement que 3% du marché. “Acheter maintenant, payer plus tard sera le mode de paiement en ligne à la croissance la plus rapide (53% CAGR) et triplera sa part de marché à 9% d’ici 2024”, indique le rapport. D’un autre côté, les virements bancaires diminuaient lentement à mesure que les portefeuilles mobiles augmentaient.

Les prêteurs qui offraient déjà une option EMI sur les cartes de débit ont élargi l’éventail des cas d’utilisation. Plus tôt ce mois-ci, Kotak Mahindra Bank a annoncé que tous les titulaires de cartes de débit éligibles de la banque pourraient bénéficier de la fonction EMI de carte de débit pour tous les achats de 5 000 ou plus dans tous les magasins hors ligne et en ligne du pays. Auparavant, l’option n’était disponible que dans des points de vente particuliers sur la base d’un lien entre le commerçant et la banque.

Ambuj Chandna, président – actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré dans un communiqué que cette décision répondait à une augmentation de la demande des clients de la banque pour les transactions basées sur les EMI. “En outre, avec des cartes de débit dépassant de loin les cartes de crédit en termes de nombre de cartes, cette initiative ouvre la porte à un accès abordable et pratique au crédit à un vaste marché jusqu’ici mal desservi”, a déclaré Chandna.

Malgré l’utilisation accrue de BNPL et des EMI de cartes de débit, les banques ne voient pas les cartes de crédit disparaître de sitôt.

Les trois sont susceptibles de coexister pour le moment. Le porte-parole d’ICICI Bank a souligné que si Paylater offre du crédit sur les articles à petit prix, les lignes de crédit disponibles pour EMI sur les cartes de débit sont bien inférieures à celles des cartes de crédit.

En outre, les cartes de crédit jouent un rôle important dans les stratégies de marque des banques. Shetty d’Axis Bank a déclaré que les cartes de crédit ont une forte proposition de valeur pour les clients et dans le secteur bancaire, les cartes de crédit sont le produit avec le meilleur rappel. “Au moins à moyen terme, nous ne pensons pas qu’il y aurait une migration des cartes vers BNPL”, a-t-il ajouté.

