Les banques espagnoles sont impatientes d’offrir la crypto, mais quand la banque centrale obligera-t-elle

Les banques espagnoles sont désormais intéressées à tester les eaux cryptographiques en attendant la clarté réglementaire de la banque centrale, selon les médias locaux.

La Banque d’Espagne avait annoncé plus tôt en juin qu’elle publierait les instructions d’enregistrement pour les plateformes d’échange de crypto-monnaies et de conservation d’ici le 29 octobre. Cependant, le superviseur n’a encore publié aucun document.

Une fois que la banque centrale aura publié un crypto-registre, les entreprises auront la possibilité de s’inscrire jusqu’au 29 janvier 2022, conformément à la circulaire précédente. Pendant ce temps, les banques espagnoles prennent le temps d’explorer la possibilité d’offrir des crypto-actifs directement à leurs clients.

En fait, des rapports suggèrent que les grandes institutions financières utilisent leurs services de conformité pour savoir si elles doivent s’enregistrer pour offrir des services liés à la cryptographie.

Étant donné que le registre faisait partie d’une politique de resserrement autour de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les banques sont confuses si des institutions déjà supervisées doivent être répertoriées. Par exemple, BBVA, une banque privée en Suisse, a ouvert ses services de trading Bitcoin à ses clients en juin même.

Les sources juridiques citées dans le rapport affirment qu’il est difficile pour les « règlements d’être prêts avant la fin de l’année », et l’approbation pourrait s’étendre jusqu’au début de l’année prochaine.

Cela peut être dû au fait que la réglementation relève du cadre MiCA (Markets in crypto-assets). De plus, le registre sera interconnecté avec des registres d’autres pays de l’Union européenne.

Gloria Hernández Aler, associée du cabinet de conseil en réglementation finReg360, a été l’une d’entre elles à souligner,

« Cela n’aurait pas de sens pour une banque de devoir passer par les exigences d’honorabilité imposées par la norme, puisque ces entités sont déjà directement supervisées. »

Cependant, Aler a également ajouté qu’une notification au régulateur pourrait être nécessaire si les banques étendent leur cadre existant aux actifs numériques.

Pendant ce temps, les crypto-monnaies en Espagne restent largement non réglementées. En fait, les autorités avaient également mis en garde les investisseurs contre la classe d’actifs. Citant le risque inhérent à la cryptographie, les autorités avaient noté qu’elles « ne bénéficiaient pas de la protection offerte par les systèmes de paiement traditionnels contre un défaut de la contrepartie ».

Cependant, à la suite d’une plus grande adoption de la cryptographie, plusieurs modifications sont en cours. Il est à noter que l’intérêt de l’industrie pour la cryptographie a culminé après qu’un récent rapport de la Bank of America a révélé que la crypto « pourrait complètement former une nouvelle classe d’actifs ».