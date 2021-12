Les banques et les entreprises se précipitent sur le marché obligataire pour verrouiller des taux plus bas

Dans sa politique d’octobre, la RBI avait annoncé des enchères VRRR de 14 jours de Rs 6 lakh crore et avait une option d’enchères VRRR de 28 jours. Le comité de politique monétaire de la RBI doit se réunir le 6 décembre et la décision sera annoncée le 8 décembre.

Par Manish M. Suvarna

Les levées de fonds des entreprises et des banques sur le marché obligataire ont fortement augmenté au cours des deux dernières semaines alors qu’elles envisagent de verrouiller des taux plus bas en prévision de la politique de la Reserve Bank of India (RBI) en décembre. Le marché s’attend à ce que la banque centrale annonce des mesures de resserrement des liquidités qui augmenteront le coût d’emprunt dans les prochains jours.

En outre, les acteurs du marché s’attendent également à ce que la RBI augmente le taux des prises en pension et fasse du taux des prises en pension un taux opérationnel. Habituellement, la plupart des émetteurs restent sur la touche et attendent la décision politique, mais cette fois, la tendance semble s’inverser. Cependant, l’activité sur le marché secondaire des obligations d’entreprises est suspendue car les acteurs du marché se négocient dans une fourchette étroite.

Au cours des deux dernières semaines, selon les données compilées à partir des plateformes d’appel d’offres BSE et NSE, les entreprises et les banques ont collecté ensemble Rs 36 747 crore, dont les sociétés de financement du logement détiennent une part importante de Rs 14 190 crore. Jusqu’à présent, les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont levé respectivement 9 092 crores de Rs et 9 828 crores de Rs.

« La plupart d’entre eux essaient de verrouiller le taux d’intérêt plus bas actuellement disponible sur le marché car ils s’attendent à ce que la liquidité se resserre compte tenu des intentions de la RBI de maintenir un excédent de liquidité plus faible dans le système bancaire, ce qui finira par avoir un impact sur le taux d’intérêt », a déclaré Karan Gupta, directeur – institutions financières, India Ratings and Research.

Le rendement des obligations d’entreprises selon les notations du marché secondaire se négocie entre 5,35 % et 5,45 % sur les papiers à trois ans, 5,62 à 5,75 % sur les papiers à cinq ans et 6,78 à 6,88 % sur les papiers à 10 ans.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la RBI poursuive son outil de normalisation de la liquidité, à savoir la prise en pension à taux variable (VRRR) pour réduire la liquidité qui est actuellement en excédent énorme et porter le taux de prise en pension à 3,75 %. La RBI retire également des liquidités en vendant des titres souverains d’une valeur de 1 435 crores de roupies au cours des deux dernières semaines sur le marché secondaire, ce qui a aspiré une partie des liquidités du système. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 8,58 lakh crore.

La hausse des taux de prise en pension inversée est attendue en deux étapes compte tenu de la nouvelle variante du virus. Habituellement, l’écart de couloir entre le repo et le reverse repo est de 25 points de base, mais il est maintenant d’environ 65 points de base. Il a été élargi pendant la pandémie pour réduire le coût d’emprunt. «Nous nous attendons à ce que la prise en pension inversée soit recalibrée à 3,75% jusqu’à la politique de février. Nous nous attendons à ce que la trajectoire de descente du VRRR se poursuive », a déclaré Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe, DSP Mutual Fund.

En dehors de cela, les courtiers des sociétés de courtage et des fonds communs de placement ont fixé la banque centrale pour maintenir le taux des prises en pension inchangé et maintenir une position accommodante.

