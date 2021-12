Les banques et les NBFC doivent créer des produits axés sur le co-prêt pour que le modèle réussisse, déclare Union Bank MD

Rai a déclaré que l’Union Bank of India a conclu jusqu’à présent trois accords de co-prêt et envisage deux ou trois autres partenariats de ce type.

Les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) doivent faire évoluer les produits de prêt spécifiques de co-prêt pour que la part de ces actifs augmente considérablement en taille, a déclaré le directeur général de l’Union Bank of India et le directeur général de l’Union Bank of India (MD & CEO ) Rajkiran Rai G a déclaré jeudi.

S’exprimant lors de la conférence bancaire virtuelle FICCI-IBA, Rai a déclaré que le modèle de co-prêt permet aux prêteurs d’atteindre les NBFC non desservis pour exploiter la base de capital élevée des banques à des coûts inférieurs et sert en même temps les intérêts des clients. Cependant, les différentes pratiques adoptées par les banques et les NBFC pour la souscription des prêts, le recouvrement, l’évaluation et les marges constituent un défi dans le modèle actuel de co-prêt.

« Nous (les banques) nous concentrons sur les politiques et nous avons un filtre très rigide. Vous devez vous adapter à cela, ce n’est qu’alors que vous obtiendrez le prêt, alors que les NBFC sont plus sensibles aux changements. Ils ont plus de modèles de prêt basés sur les flux de trésorerie et nous avons plus de modèles de prêt basés sur le bilan. Nous sommes davantage axés sur les données, tandis que les NBFC sont plus pratiques. Ils regardent le magasin, regardent les flux de trésorerie, si le nombre de clients est bon, ils décident « oui, ce type peut rembourser » et ils peuvent prendre le risque », a-t-il déclaré.

Rai a déclaré que l’Union Bank of India a conclu jusqu’à présent trois accords de co-prêt et envisage deux ou trois autres partenariats de ce type. Il existe des problèmes pratiques allant de l’obtention du bon produit au changement des politiques et de l’état d’esprit de la banque en matière de pratiques de gestion des risques, a-t-il déclaré.

« Si vous devez réussir (co-lending), nous devons fabriquer des produits spécifiques au modèle de co-lending, qui sont un hybride entre un produit purement bancaire et un produit pur NBFC. Et les NBFC doivent également évoluer car elles recherchent toujours des bénéfices très élevés et une valorisation élevée car elles ont des investisseurs en capital-investissement », a-t-il déclaré. Dans le secteur financier, les marges sont assez faibles et le régulateur exhorte les prêteurs à couvrir les coûts, mais opèrent avec des marges plus faibles.

« Les NBFC de chaque produit ont des marges plus élevées. D’une certaine manière, ils doivent aussi modérer, car ils travaillent avec le secteur public… Donc, si vous en êtes capable, évoluez et soyez plus prudent car [there can be] plaintes des clients sur vos pratiques de recouvrement », a-t-il déclaré.

Le directeur général et PDG de YES Bank, Prashant Kumar, a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de débat sur l’utilité du modèle de co-fin, le problème de base concerne les différentes pratiques de souscription adoptées par les banques et les prêteurs non bancaires.

« Nous avons formé une équipe distincte qui n’avait aucune expérience préalable du financement des MPME (micro, petites et moyennes entreprises). Donc, ils étaient complètement nouveaux en termes de souscription de crédit, voyant le produit sous un angle différent. Je pense qu’en très peu de temps, disons seulement six mois, nous avons été en mesure de mettre pleinement en œuvre le partenariat avec trois grandes NBFC. Chaque mois, nous ajoutons près de Rs 300 crore », a-t-il déclaré.

