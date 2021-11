Les banques et l’industrie pharmaceutique tirent les marchés vers le bas

L’ESB Midcap plus large a clôturé en baisse de 0,22%, tandis que l’ESB à petite capitalisation a gagné 0,18%. L’ampleur globale du marché est également devenue négative mardi alors que 1 602 actions ont progressé et 1 729 actions ont baissé dans l’ESB.

Les marchés boursiers nationaux ont terminé en territoire rouge mardi, principalement en raison des valeurs bancaires, pétrolières et gazières et pharmaceutiques. A la clôture, l’ESB Sensex était en baisse de 396,34 points à 60 322,37 avec 21 de ses constituants se terminant dans le rouge. Le Nifty a terminé en baisse de 110,30 points à 17 999,20.

Reliance Industries a perdu 2,58% et a été le grand perdant du pack Sensex, suivi par SBI, UltraTech Cement, IndusInd Bank, NTPC et Sun Pharma. D’un autre côté, les actions de Maruti Suzuki ont bondi de plus de 7% dans le commerce de la journée, tandis que celles de M&M et Tech Mahindra ont gagné plus de 3% et 1%, respectivement.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services, a déclaré: «Le marché intérieur a commencé à s’échanger entre gains et pertes avant de sombrer dans le rouge avec de fortes ventes d’actions bancaires et pharmaceutiques. La déclaration de RBI selon laquelle les valorisations boursières sont étirées a ajouté à la pression.

Sur le plan sectoriel, Bank Nifty a été le grand perdant, perdant plus de 1% lors de la séance intra-journalière de mardi. Nifty Pharma et Nifty Energy figuraient parmi les autres grands perdants, en baisse de plus de 1% chacun. Au contraire, le pack Nifty Auto a progressé au-dessus de 2% grâce au fort intérêt acheteur des investisseurs.

L’ESB Midcap plus large a clôturé en baisse de 0,22%, tandis que l’ESB à petite capitalisation a gagné 0,18%. L’ampleur globale du marché est également devenue négative mardi alors que 1 602 actions ont progressé et 1 729 actions ont baissé dans l’ESB.

Au cours de la séance de bourse de lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions nettes d’une valeur de 424,74 crores de Rs, et les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur de 1 524,67 crores de Rs sur les marchés boursiers indiens, selon les données provisoires disponibles sur le des échanges.

Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé mardi sur des chiffres mitigés. Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,27% et le Nikkei 225 du Japon de 0,11%. D’autre part, le Shanghai Composite de la Chine a terminé en baisse de 0,33%.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.