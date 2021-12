Les banques exhortent les syndicats à retirer leur grève nationale de deux jours ; prendre des dispositions pour un fonctionnement normal

Les banques du secteur public, dont la State Bank of India (SBI), ont exhorté lundi les syndicats à reconsidérer leur décision de déclencher une grève nationale de deux jours et les ont invités à poursuivre les discussions.

Les syndicats bancaires regroupés sous l’égide du Forum uni des syndicats bancaires (UFBU) ont appelé à la grève les 16 et 17 décembre contre le projet de privatisation des banques du secteur public. Dans le budget 2021-2022, le gouvernement avait annoncé son intention de procéder à la privatisation de deux banques du secteur public (PSB).

Le plus grand prêteur du pays, SBI, a exhorté dans un tweet ses membres du personnel à reconsidérer leur décision et à s’abstenir de participer à la grève.

« En outre, compte tenu de la situation pandémique actuelle, le recours à la grève causera de gros inconvénients aux parties prenantes », a déclaré le tweet.

Canara Bank dans un tweet a déclaré que la banque avait convoqué une réunion avec les parties prenantes concernées le 14 décembre pour discuter de diverses questions.

« Pour assurer des services sans faille à nos clients, nous avons invité les dirigeants des associations/syndicats majoritaires à des discussions et leur avons demandé le retrait du projet d’appel à la grève, donné les 16 et 17 décembre 2021 », a déclaré Indian Bank dans un tweet.

UCO Bank demande humblement à ses syndicats bancaires d’annuler la grève nationale des banques dans l’intérêt de ses clients estimés, a déclaré le prêteur basé à Kolkata dans un tweet.

La Banque centrale de l’Inde a demandé aux syndicats de conseiller à ses membres de canaliser un maximum d’efforts vers l’excellence de leurs performances pour la croissance globale de la banque.

« Ce trimestre se terminant en décembre 2021 est crucial pour la croissance de notre banque et des efforts sincères doivent être déployés par toutes les centralités pour sortir de cette situation alarmante et sortir PCA (action corrective rapide) au plus tôt », a-t-il déclaré dans une lettre aux deux employés. et syndicat des officiers.

La direction des banques et l’Association des banques indiennes contactent l’UFBU pour répondre à leurs demandes et préoccupations et parvenir à une solution à l’amiable, a déclaré Bank of India dans un tweet assurant les employés.

Les membres de l’UFBU comprennent All India Bank Employees Association (AIBEA), All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), National Confederation of Bank Employees (NCBE), All India Bank Officers’ Association (AIBOA) et Bank Employees Confederation of India (BEFI) .

Les autres sont la Fédération des employés de banque nationale indienne (INBEF), le Congrès des dirigeants de banque nationale indienne (INBOC), l’Organisation nationale des employés de banque (NOBW) et l’Organisation nationale des dirigeants de banque (NOBO).

La PNB a appelé les syndicats de son personnel et de ses dirigeants à retirer leur proposition de grève.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Finances dans une réponse au Lok Sabha a déclaré que le Comité du Cabinet sur la privatisation n’avait pas encore décidé de deux candidats à la privatisation.

Le gouvernement avait annoncé dans le budget 2021-2022 son intention de privatiser deux PSB au cours de l’année et d’approuver une politique de désinvestissement stratégique des entreprises du secteur public, a-t-elle déclaré dans le Lok Sabha.

« L’examen des diverses questions liées au désinvestissement, qui comprend entre autres la sélection de la ou des banques, est confié au comité du Cabinet désigné à cet effet. La décision du comité du Cabinet concerné pour la privatisation des PSB n’a pas été prise à cet égard », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a budgété Rs 1,75 crore lakh de la vente de participations dans des entreprises du secteur public et des institutions financières, y compris deux PSB et une compagnie d’assurance, au cours de l’exercice en cours.

