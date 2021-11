Les banques japonaises cherchent à créer leur propre crypto-monnaie

28/11/2021 à 12:22 CET

Le Japon est sur le point de faire un pas important vers le développement d’une monnaie numérique. Un consortium composé d’environ 70 entreprises japonaises a déclaré cette semaine qu’ils prévoyaient de lancer une crypto-monnaie basée sur le yen en 2022.

Ce qui est remarquable dans le projet, provisoirement appelé « DCJPY », est que trois des plus grandes banques du pays vous soutiendront. Lors d’une conférence de presse mercredi, Mitsubishi UFJ, Mizuho et Sumitomo Mitsui ont déclaré qu’ils se rencontraient depuis l’année dernière pour construire une infrastructure monétaire commune pour les paiements numériques.

Certains des autres membres du consortium comprennent East Japan Railway Company et Kansai Electric Power Company. Ils prévoient de commencer tester la pièce dans les prochains mois. L’expérience n’a rien à voir avec le travail que le La Banque du Japon va créer un yen numérique.

Les CBDC (Central Bank Issued Digital Currencies) sont quelque chose que la Chine et les États-Unis explorent également. Pour le Japon, il y a une incitation supplémentaire à l’élan. C’est un pays qui aime l’argent liquide. Même en 2018, 80% de toutes les transactions de détail dans le pays ont été effectuées en billets de banque et en pièces de monnaie. C’est quelque chose que le gouvernement japonais a essayé de changer afin de rendre l’économie du pays plus productive et plus favorable aux consommateurs.