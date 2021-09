Les banques ne devraient pas «essayer d’imiter» la fintech dans le processus de réimagination des modèles commerciaux: l’ex-gouverneur adjoint de la RBI Mundra

Selon Mundra, il est très important pour les banques d’avoir un « examen très approfondi » des modèles traditionnels que les banques ont suivis.

Alors que le processus de réimagination des modèles commerciaux pour les banques a déjà commencé, les banques ne devraient pas “essayer d’imiter” les sociétés de technologie financière dans leur totalité car ce n’est pas la bonne approche, a déclaré mardi l’ancien vice-gouverneur de la RBI, SS Mundra.

De plus en plus, il semble que les banques évoluent en tant que sociétés de technologie financière, qui acceptent également des dépôts et accordent des prêts, a déclaré Mundra lors de la 14e édition du colloque bancaire, organisé par CII.

« Les banques doivent être conscientes que les entreprises fintech sont des entités compactes, elles sont agiles. Ainsi, les banques essayant d’imiter une entreprise de technologie financière dans sa totalité, à mon avis, ce n’est pas une bonne approche et ce n’est pas un bon modèle commercial », a-t-il souligné.

Selon lui, il serait bénéfique pour les banques et les sociétés de technologie financière d’avoir une coopération significative, et de cette manière, les deux peuvent tirer parti de leurs forces respectives. “C’est donc cette situation où il y a une compétition, mais il y a une coopération.”

Mundra a déclaré que les entreprises fintech ont la force d’être agiles et innovantes, tandis que les banques ont l’avantage d’avoir de bonnes bases de ressources, la portée et la confiance des clients. “Donc, ces choses peuvent être complémentaires et à l’avantage des deux”, a-t-il souligné.

L’ancien vice-gouverneur de la RBI a déclaré que les banques et les sociétés de technologie financière “devraient éviter la tentation” d’introduire trop de produits et trop de processus, que ce soit par voie de collaboration ou en interne, à de courts intervalles.

«Mon observation et mes expériences personnelles sont que cela laisse leurs deux circonscriptions importantes confuses. Et les circonscriptions importantes sont leur propre personnel et leurs propres clients », a-t-il déclaré.

Selon Mundra, il est très important pour les banques d’avoir un « examen très approfondi » des modèles traditionnels que les banques ont suivis.

« Je ne suggère pas que les succursales disparaissent, mais il est nécessaire de réinventer le modèle commercial. Il faut voir quelles sont les branches qui sont déficitaires et quelles sont les branches qui contribuent positivement, quelles sont les branches qui peuvent être réduites et quelles branches peuvent être complètement supprimées et où vous pouvez vous fier entièrement à la technologie et où vous peuvent compter sur l’agencement des agences », a-t-il déclaré, ajoutant que pour chaque banque, il était important de procéder à une évaluation holistique complète de leurs réseaux d’agences et de savoir comment en tirer le maximum de valeur.

Concernant les prêts aux entreprises, il a déclaré que les banques ne devraient pas vendre uniquement des produits à une entreprise, car la plupart des entreprises attendent désormais des « solutions » du système bancaire. « Donc, si vous vous concentrez uniquement sur les produits, vous ne ferez que du chiffre d’affaires, mais cela n’augmentera pas votre chiffre d’affaires. Vous devez donc adopter une approche basée sur des solutions si vous voulez faire de la banque d’entreprise », a-t-il ajouté.

