Les banques ne devraient pas seulement plaire aux investisseurs

Le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das a peut-être mis le chat parmi les pigeons lorsqu’il a déclaré mardi que la banque centrale surveillait de plus près les modèles commerciaux des banques, mais il a tout à fait raison d’appeler ces dernières. En effet, Das n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a déclaré que certains prêteurs semblaient plus intéressés à servir leurs investisseurs, en suivant une approche « à haut risque et à rendement élevé », plutôt que leurs déposants ; il leur a conseillé de ne pas adopter une mentalité de troupeau.

L’objectif de la banque centrale est de pouvoir se tenir au courant des décisions stratégiques des banques en temps réel et d’identifier les risques qui les attendent de devenir une menace pour le système financier.

Certes, les modèles n’ont pas vraiment subi de transformation radicale au cours des dernières années. Cependant, le paysage change et la technologie prend le dessus. L’entrée de nouveaux acteurs, notamment les fintechs, justifie une bien plus grande vigilance sur le système financier. En effet, le régulateur doit agir rapidement pour surveiller les modèles des non-banques, notamment ceux des prêteurs opérant exclusivement via les canaux en ligne.

Il est important de noter que Das a mis l’accent sur le rôle des conseils d’administration des banques dans l’élaboration de la stratégie, plaidant en faveur d’une plus grande indépendance vis-à-vis des membres non exécutifs des conseils d’administration. Les banques ont en effet mal fait sur ce front. Ce qui a probablement été le pire exemple d’une telle dépendance, et une honte en plus, c’est quand, en 2018, le président d’une grande banque privée a convoqué une conférence de presse pour défendre les actions du PDG en difficulté. Un tel rapprochement doit cesser ; il doit y avoir une relation plus professionnelle entre la direction et les membres du conseil d’administration.

Tout en soulignant ces faiblesses, il est difficile d’oublier la présence d’administrateurs nommés par la RBI dans les conseils d’administration des banques, y compris celles appartenant à l’État, n’a pas fait grand-chose pour anticiper la crise de la qualité des actifs post-2016. Peut-être que les défaillances de surveillance du passé ont incité RBI à intégrer ce nouvel élément dans son architecture de surveillance. Une partie de la critique que la banque centrale a reçue était justifiable ; il aurait dû être beaucoup plus vigilant et a repéré les problèmes qui se préparaient chez Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) Group et Yes Bank.

Dans les deux institutions, les modèles d’entreprise reposaient fortement sur le renouvellement permanent des prêts et des transactions avec des parties liées. Le régulateur devait intervenir et prendre des mesures bien avant qu’IL&FS ne fasse défaut ou que l’adéquation des fonds propres de Yes Bank n’atteigne des niveaux précaires. Espérons que nous verrons moins de crises et d’insolvabilités maintenant que RBI a décidé d’examiner de près les modèles commerciaux et les stratégies, plutôt que de simplement surveiller la conformité réglementaire.

La banque centrale doit également s’abstenir de chouchouter les prêteurs. Ce qui a aidé les banques à poursuivre leur péremption – la pratique consistant à empêcher les défauts de paiement en accordant plus de prêts au même emprunteur – ce sont les diverses dispenses réglementaires offertes par la RBI à différents moments. La soupe alphabet/chiffre de CDR, SDR, 5/25 et autres a été utilisée pour empêcher les entreprises faibles de devenir des défaillants jusqu’à ce que l’examen de la qualité des actifs de 2015-16 oblige finalement les banques à faire la lumière sur le degré de tension de leurs comptes.

Malheureusement, la RBI a été aussi complice du processus de masquage du stress que les banques en raison de sa réticence à annuler à temps tous les cadres de restructuration. L’AQR aurait dû avoir lieu cinq ans avant. Das a averti mardi que les cadres de restructuration – pour faire face au stress résultant de Covid-19 – comportent leurs propres risques. Les prêteurs doivent faire face au stress, le cas échéant, en renforçant leurs modèles ; ils ne peuvent pas s’attendre à ce que RBI assouplit les règles à chaque fois qu’ils ont des ennuis. Cet état d’esprit doit changer. Comme l’a dit Das, les banques doivent adopter un comportement prudent en matière de prise de risque et utiliser leur capital de manière efficace.

