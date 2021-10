Les banques ne doivent pas refuser les MPME

Crisil a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que les prêts en difficulté – NPA et comptes restructurés – dans le portefeuille des MPME atteignent jusqu’à 18% d’ici mars 2022.

Même si la croissance des prêts languit autour du niveau de 6%, les chiffres sur les impayés commencent à confirmer les pires craintes des banquiers concernant l’état des MPME. Les créances douteuses dans le cadre du Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) avaient augmenté à près de 12% au 31 mars 2021, a déclaré l’Agence de développement et de refinancement des micro-unités (Mudra) en réponse à une requête sur le droit à l’information (RTI) déposée par ce journal. Au cours de l’exercice 21, Rs 3,12 lakh crore ont été décaissés sur un peu plus de 5 crore de prêts PMMY. Jusqu’à présent dans l’année en cours, un peu plus de 2 crores de prêts ont été accordés, pour un total de Rs 1,14 lakh crore.

Étant donné que la State Bank of India (SBI) a confirmé qu’un cinquième de son exposition à Mudra est devenue non performante, il est probable que la deuxième vague de Covid-19 en avril-mai aurait aggravé la situation, en particulier dans le segment des micro-prêts . La pandémie a durement touché les petites entreprises, et bien que le gouvernement ait bien fait de soutenir les petites entreprises en émettant des garanties dans le cadre du programme Mudra et, plus récemment, via le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS), compte tenu de l’étendue et de l’ampleur des ravages de Covid. , cette option de secours peut ne pas suffire. L’ECLGS a été prolongé jusqu’en mars 2022, ou jusqu’à ce qu’un total de Rs 4,5 lakh crore ait été prêté. Jusqu’au début juillet, un montant de Rs 2,14 crore lakh avait été décaissé contre une dépense de Rs 3 lakh crore.

L’exposition des banques au segment des micro et petites entreprises, à Rs 3,9 lakh crore le 27 août 2021, était en hausse de 10 % par rapport à il y a un an. L’encours des prêts bancaires au segment des entreprises moyennes n’était que de Rs 1,7 crore lakh à la même date. Les banquiers confirment que sans l’ELGCS, l’exposition aux MPME aurait été plus faible. Alors que le gouvernement finance l’ELGCS dans une certaine mesure, les banques se méfient du surendettement des emprunteurs. Il est ironique que les prêteurs d’aujourd’hui soient si prudents à l’égard des prêts à faible coût accordés à de véritables emprunteurs alors qu’il n’y a pas si longtemps, ils déboursaient des prêts en milliers de crores à de grandes entreprises, clairement sans évaluation appropriée, car une grande partie n’est pas revenue. Les entreprises défaillantes ont laissé les prêteurs avec des NPA se heurtant à plusieurs lakh-crores de roupies. Pourtant, aujourd’hui, alors que la plupart des banques sont bien mieux capitalisées, elles hésitent à prêter aux petites entreprises. Non seulement le gouvernement a injecté d’importantes sommes de capitaux dans les prêteurs publics, mais le ratio de couverture des provisions (PCR) dans la plupart des banques est plus que confortable.

Crisil a déclaré récemment qu’il s’attend à ce que les prêts en difficulté (NPA et comptes restructurés) dans le portefeuille des MPME atteignent jusqu’à 18% d’ici mars 2022. Cela pourrait être possible. En outre, un NPA dans un compte a également un impact sur les prêts du client dans d’autres catégories. Néanmoins, même si elles doivent déclasser tous les prêts d’un client, si un compte devient mauvais, les banques devraient continuer à soutenir les entreprises relativement plus solides. Toute aversion générale pour les prêts aux petites unités, à ce stade, nuirait à la reprise naissante. Comme on le sait, l’économie informelle est bien plus importante que le secteur formel et emploie beaucoup plus de personnes ; il a besoin de soutien.

Si la troisième vague de la pandémie nous échappe, de nombreuses unités en difficulté peuvent être réanimées. Les banques devraient utiliser les dispositions qu’elles ont créées pour aider les petites unités. En fin de compte, les banques sont censées prendre des risques calculés, et non tourner le dos à un actif qui n’obtient pas une note AAA.

