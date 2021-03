Les banques négocient la dette de rêve américaine contre des actions du Mall of America

Les banquiers prennent une participation minoritaire dans le Mall of America et le West Edmonton Mall du Triple Five Group en guise de réparation suite à la défaillance du complexe de centres commerciaux American Dream de la société, a confirmé WWD.

JP Morgan Chase, Goldman Sachs et un groupe d’investisseurs immobiliers devraient recevoir une participation de 49% dans les deux centres commerciaux gigantesques après l’échec du complexe de divertissement du New Jersey.

Le Mall of America et West Edmonton a été utilisé comme garantie pour un prêt pour construire American Dream. JP Morgan et Goldman Sachs ont refusé de commenter et Triple Five n’a pas pu être atteint immédiatement ce week-end.

Le Financial Times a précédemment rapporté l’accord, qui pourrait être conclu prochainement, mais qui est complexe.

American Dream, qui dure depuis 20 ans et qui a connu des changements répétés de propriétaire, a finalement ouvert en 2019 certains de ses divertissements phares, notamment le Big Snow Ski and Snowboard Park. Mais les verrouillages contre les coronavirus ont retardé l’ouverture tant attendue du composant de vente au détail l’année dernière et lorsque le centre commercial a ouvert, il se lançait dans la pandémie.

Il a coûté plus de 6 milliards de dollars pour construire le complexe de 3,3 millions de pieds carrés, qui comprend également la plus grande piscine à vagues intérieure du monde, couvrant 1,5 acres.

Les meilleurs centres commerciaux «A» avec des entreprises établies semblent résister à la pandémie, mais une grande partie du reste du monde des centres commerciaux est en difficulté.

American Dream, autrefois appelé Xanadu, est un projet massif avec d’énormes dettes et qui avait besoin d’un flux constant d’activités pour maintenir l’équilibre de ses livres.

Les banques et les prêteurs qui parient sur ce rêve vont désormais être propriétaires d’autres grands projets de vente au détail. Le Mall of America comprend plus de 520 magasins, huit acres de puits de lumière, un aquarium, des événements et plus encore. Et le West Edmonton Mall compte plus de 800 magasins, deux hôtels et plus de 100 restaurants.

