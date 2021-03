Les banques ont fermé jusqu’à 10 jours dans divers États en avril 2021; consulter la liste complète des jours fériés

Selon la Banque de réserve de l’Inde (RBI), la plupart des États observeront les jours fériés le Vendredi saint, Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti et Ram Navami. Image: .

Les banques en Inde resteront fermées pendant plus de 10 jours en avril 2021, y compris les week-ends et les festivals. Au cours des quatre premiers jours d’avril, les banques resteront fermées pendant trois jours en raison de la clôture des comptes le 1er avril, le vendredi saint le 2 avril et le dimanche 4 avril. Outre ces 10 jours fériés, il y a cinq autres jours fériés et les jours fériés spécifiques à la région. Il convient de noter que seuls les jours fériés enregistrés sont observés par les banques de tout le pays. Lors de la planification du travail lié à la banque, il est conseillé aux gens de vérifier la date du jour férié dans leurs états respectifs. Selon la Banque de réserve de l’Inde (RBI), la plupart des États observeront les jours fériés le Vendredi saint, Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti et Ram Navami. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI en vertu de la loi sur les instruments négociables.

Liste des jours fériés en avril 2021

01 avril 2021 – Pour permettre aux banques de clôturer leurs comptes annuels

02 avril 2021 – Vendredi saint

04 avril 2021 – Arrêt hebdomadaire (dimanche)

10 avril 2021 – Deuxième samedi

11 avril 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

14 avril 2021 – Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti / Nouvel An tamoul / Vishu / Festival Biju / Cheiraoba / Bohag Bihu

18 avril 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

21 avril 2021 – Shree Ram Navmi (Chaite Dashain) / Garia Puja

24 avril 2021 – Quatrième samedi

25 avril 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Selon la Reserve Bank of India (RBI), les banques resteront opérationnelles le 1er avril 2021, à Aizawl et Shillong. De plus, les banques d’Agartala, d’Ahmedabad, de Chandigarh, de Guwahati, de Jaipur, de Jammu, de Shimla et de Srinagar n’observeront pas de vacances le 2 avril 2021. Le 14 avril 2021, les banques d’États tels que Aizawl, Bhopal, Chandigarh, New Delhi, Raipur, Shillong et Shimla resteront fonctionnels. De même, sur Ram Navmi, les banques d’Aizawl, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Imphal, Jammu, Kochi, Kolkata, New Delhi, Panaji, Raipur, Shilong, Srinagar et Thiruvananthapuram resteront ouvertes.

Autres jours fériés spécifiques à un État en avril 2021

05 avril 2021 – Anniversaire de Babu Jagjivan Ram (Hyderabad)

06 avril 2021 – Élections générales à l’Assemblée législative du Tamil Nadu 2021 (Chennai)

13 avril 2021 – Gudhi Padwa / Nouvel An Telugu / Festival Ugadi / Sajibu Nongmapanba / 1er Navratra / Baisakhi

15 avril 2021 – Jour de l’Himachal / Nouvel An bengali / Bohag Bihu / Sarhul

16 avril 2021 – Bohag Bihu (Guwahati)

Seul Hyderabad observera un jour férié le 5 avril 2021, en raison de l’anniversaire de Babu Jagjivan Ram. Alors que le 6 avril 2021, seule Chennai observera un jour férié en raison du scrutin de l’assemblée au Tamil Nadu. De même, les banques de Guwahati resteront fermées pour Bohag Bihu. Seules les banques situées dans des États tels que Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Imphal, Jammu, Mumbai, Nagpur, Panaji et Srinagar, observeront un jour férié le 13 avril 2021. De même, le 15 avril, les banques dans seulement cinq États – Agartala, Guwahati, Kolkata, Ranchi et Shimla resteront fermés.

Même si les banques resteront fermées les jours mentionnés ci-dessus, les clients peuvent bénéficier des services en ligne. De plus, les services bancaires mobiles et Internet resteront opérationnels.

