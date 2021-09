Les banques ont mis en vente des prêts d’une valeur supérieure à 10 000 crores de roupies au deuxième trimestre

Bank of Baroda a également mis en vente un compte de prêt immobilier.

Jusqu’à présent, 15 banques ont mis en vente des créances douteuses d’une valeur totale de 10 201 crores de roupies à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, ont montré les données compilées par FE. Les actifs du bloc comprennent de gros comptes ainsi que des prêts à de petites entreprises où l’exposition est inférieure à 50 crore de roupies.

Les prêteurs ont cherché à se débarrasser de certains prêts aux particuliers et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que de certains actifs non productifs (NPA) plus importants pour lesquels ils s’attendent à des résolutions rapides via un processus d’enchères.

Certains des grands actifs qui se trouvent à différentes étapes du processus d’enchères comprennent JBF Industries, Imagicaaworld Entertainment, JBF Petrochemicals, Sew Infrastructure et IVRCL Chengapalli Tollways.

Au premier trimestre, la récupération de 5 824 crores de Rs dans la société Kingfisher Airlines en difficulté avait stimulé les bénéfices de plusieurs banques du secteur public.

Dans le même temps, les petites entreprises emprunteuses représentent une partie des listes de vente NPA de certaines banques, telles que Bank of Baroda. La banque recherche des acheteurs pour des prêts d’une valeur de 2 378 crores de roupies, y compris des comptes sur lesquels l’actif est proposé par l’ensemble du consortium. Sa liste de vente comprend un grand nombre de comptes où l’exposition varie entre Rs 1 crore et Rs 20 crore. Bank of Baroda a également mis en vente un compte de prêt immobilier.

De nombreux ARC du secteur privé ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de plus petits NPA dans les segments de la vente au détail et des MPME, qui ont été plus durement touchés que les entreprises par la pandémie de Covid-19. Au cours des trimestres précédents également, des banques telles que IDBI Bank ont ​​tenté de vendre des NPA de détail, mais des désaccords sur les prix auraient conduit le prêteur à conserver ces prêts.

« Les ventes au détail de NPA sont plus courantes par les sociétés financières non bancaires et les petites banques privées. Les banques du secteur public ne sont pas trop actives dans le segment », a déclaré un cadre supérieur d’un ARC, ajoutant que l’activité dans ce segment est susceptible d’augmenter.

Les banquiers, les analystes ainsi que la Reserve Bank of India ont signalé les niveaux croissants de délinquance dans les segments de la vente au détail et des MPME. Les petits prêts deviennent un domaine d’activité plus important pour les ARC alors que la National Asset Reconstruction Company se met en place pour résoudre les NPA de plus de 500 crores de roupies.

Dans un rapport récent, l’agence de notation Crisil a déclaré : « Les ARC devraient encercler les comptes en difficulté dans les segments des MPME et de la vente au détail à court et à moyen terme, étant donné le double défi d’un accès inadéquat au financement et d’une concurrence accrue une fois que l’ARC national proposé se matérialisera. . “

