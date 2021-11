Les banques privées s’abstiennent d’émettre des obligations AT-1 sur le marché intérieur

À l’heure actuelle, près de trois ou quatre banques publiques cherchent à émettre des obligations de niveau 1.

Par Manish M Suvarna

Même si les banques publiques exploitent le marché des obligations d’entreprises avec des obligations supplémentaires de niveau 1 (AT-1), les banques privées sont restées à l’écart, car la demande des fonds communs de placement continue d’être réduite après la dernière dépréciation des obligations perpétuelles de Yes Bank. année.

Certaines banques privées optent plutôt pour les marchés étrangers pour la collecte de fonds, étant donné que les taux d’intérêt sont bas. Récemment, HDFC Bank et Axis Bank ont ​​émis des obligations AT1 sur les marchés étrangers – Axis Bank a levé 600 millions de dollars et HDFC Bank a épongé 1 milliard de dollars.

« Après les normes d’évaluation rendues applicables aux obligations perpétuelles, les fonds communs de placement sont restés à l’écart. L’appétit du marché s’est un peu amélioré chez les clients riches, mais cela ne concerne que les banques les plus sûres comme la State Bank of India (SBI), la Bank of Baroda, la Canara Bank et l’Union Bank. Les banques privées ont choisi d’accéder au marché étranger par manque d’un meilleur quantum à un prix juste », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

À l’heure actuelle, près de trois ou quatre banques publiques cherchent à émettre des obligations de niveau 1. Les PSB cherchant à exploiter le marché des obligations d’entreprises avec des émissions AT-1 comprennent SBI, Union Bank, Canara Bank et BoB. Ils prévoient d’augmenter cumulativement plus de 10 000 crores de roupies via des obligations de niveau 1.

Le sentiment du marché pour certains PSB s’est ravivé après que Sebi plus tôt cette année ait modifié la règle des obligations perpétuelles. La maturité résiduelle estimée des obligations Bâle-III AT-1 serait de 10 ans jusqu’au 31 mars 2022. Sebi a déclaré d’avril à septembre 2022, elle serait valable à 20 ans, et d’octobre 2022 à mars 2023, elle aurait une durée de vie de 30 ans. A partir d’avril 2023, la maturité résiduelle sera de 100 ans à compter de la date d’émission de l’obligation.

Peu de temps après, la SBI a émis des obligations AT-1 au coupon le plus bas, suivies par d’autres banques.

