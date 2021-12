Les banques récupèrent 13 100 cr sur la vente d’actifs de défaillants comme Vijay Mallya, Nirav Modi, selon FM Sitharaman

Elle a dit cela en répondant à une discussion sur le deuxième lot de demandes supplémentaires de subventions qui a été approuvée par le Lok Sabha au milieu du tollé de l’opposition sur diverses questions.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lundi que les banques avaient récupéré 13 109,17 crores de roupies de la vente d’actifs de fugitifs comme Vijay Mallya, Nirav Modi et Mehul Choksi. le Lok Sabha au milieu du tumulte de l’opposition sur diverses questions.

Les demandes supplémentaires de subventions ont autorisé le gouvernement à dépenser un crore de Rs 3,73 lakh supplémentaire au cours de l’exercice en cours. Les dépenses supplémentaires comprennent l’infusion de plus de 62 000 crore de Rs dans la société qui détient les actifs et passifs résiduels d’Air India, 58 430 crore subvention supplémentaire pour les engrais, Rs 53 123 crore pour le paiement des incitations à l’exportation en attente et Rs 22 039 crore au ministère du Développement rural pour transfert au Fonds national de garantie de l’emploi rural.

S’exprimant sur le recouvrement des banques contre les défaillants volontaires, elle a déclaré qu’un total de 13 109,17 crores de roupies avait été récupéré sur les ventes d’actifs de Vijay Mallya, Nirav Modi et Mehul Choksi en juillet 2021 selon les informations fournies par la Direction de l’exécution (ED ). La dernière récupération était de Rs 792 crore de la vente d’actifs appartenant à Mallya et à d’autres le 16 juillet 2021, a-t-elle ajouté. Répondant à divers problèmes, notamment la hausse des prix, soulevés par l’opposition lors du débat, elle a déclaré que le gouvernement était prendre des mesures pour refroidir les prix de l’huile comestible et d’autres produits essentiels.

«Nous prenons des mesures à travers l’EGOM (Groupe de ministres habilité) pour prendre soin des biens essentiels. Nous allons nous occuper du problème du prix de l’huile comestible et également de certains des produits comestibles essentiels », a-t-elle déclaré. Donc, ces gens qui sont défaillants, qui ont fui le pays, nous avons récupéré leur argent et l’avons mis dans les banques du secteur public et donc les banques sont plus sûres aujourd’hui », a-t-elle déclaré. Elle a en outre déclaré que l’argent des déposants était plus sûr. dans les banques du secteur public. Concernant la situation financière des États, le ministre des Finances a déclaré qu’au cours des huit premiers mois de l’exercice, le Centre avait déjà transféré 86,4 % de ce qui avait été fourni au cours de l’année 2019-2020.

Du National Disaster Response Fund (NDRF), «des fonds sont fournis et fournissent un supplément de Rs 15 000 crore pour la réponse d’urgence au COVID-19. La situation financière des États se reflète également dans le fait que le solde de trésorerie global des États au 30 novembre 2021 était de Rs 3,08 lakh crore environ, des positions assez confortables », a-t-elle déclaré. Elle a en outre déclaré que les États disposaient de liquidités substantielles. équilibre avec eux et il n’y a que quelques exceptions. Sur 28 États, a-t-elle dit, seuls deux États ont un solde de trésorerie négatif. Parlant des demandes supplémentaires de subventions, Sitharaman a déclaré que les dépenses supplémentaires sont de Rs Rs 3,73 lakh crore.

Dont, a-t-elle dit, Rs 2,99 lakh crore est la sortie de fonds supplémentaire en raison des dépenses importantes pour Air India et de l’augmentation des subventions aux engrais en raison du raffermissement des prix mondiaux. de celui-ci (hausse des prix mondiaux). Et par conséquent, une augmentation de la subvention pour les engrais a été fournie, qui représente elle-même 58 431 crores de Rs », a-t-elle déclaré. Sitharaman a également déclaré que le gouvernement avait jusqu’à présent payé environ 93 685 crores de Rs depuis 2014 pour les obligations pétrolières.

Le gouvernement devra payer jusqu’en 2026, date à laquelle les obligations pétrolières arriveront à échéance, a-t-elle déclaré. Citant l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, elle a déclaré : problème. Nous ne faisons que passer notre fardeau à nos enfants qui devront rembourser cette dette. » Selon les demandes supplémentaires de subventions, il y aurait des sorties nettes de fonds de plus de Rs 2,99 lakh crore, et Rs 74 517 crore de dépenses supplémentaires seraient compensées par des économies réalisées par différents ministères.

Selon le document, 62 057 crores de roupies seraient remis au ministère de l’Aviation civile pour l’injection de capitaux dans Air India Assets Holding Company (AIAHL) pour le remboursement des emprunts garantis par le gouvernement et des arriérés/passifs d’Air India. Selon les demandes supplémentaires de subventions, un crore supplémentaire de Rs 2 628 serait accordé pour les prêts et avances à Air India pour le recouvrement de l’avance du Fonds d’urgence de l’Inde. de stockage et d’entreposage des aliments.

Environ Rs 2 400 crore seraient remis au ministère du Commerce pour couvrir les dépenses de subventions dans le cadre du « programme d’égalisation des intérêts » et d’investissement dans le cadre du programme de la Société de garantie des crédits à l’exportation (ECGC), entre autres. Un autre plus de Rs 5 000 crore et plus de Rs 4 000 crore a été affecté à des dépenses supplémentaires par les ministères de la Défense et de l’Intérieur, respectivement.

Le budget 2021-22 avait prévu les dépenses totales du gouvernement à Rs 34,83 ​​lakh crore. Mais cela devrait dépasser compte tenu des deux lots de demandes supplémentaires de subventions présentées par le gouvernement jusqu’à présent.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.