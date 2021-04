Les banques resteront fermées jusqu’à 12 jours dans divers États en mai 2021; consultez la liste complète ici

Selon la Reserve Bank of India (RBI), les banques de la plupart des États resteront fermées le 14 mai 2021, en raison de l’Eid-UI-Fitra. Image: .

Les banques indiennes resteront fermées jusqu’à 12 jours en mai 2021, week-ends et festivals compris. Seuls les jours fériés sont observés par les banques de tout le pays. Selon la Reserve Bank of India (RBI), les banques de la plupart des États resteront fermées le 14 mai 2021, en raison de l’Eid-UI-Fitra. En mai, les banques, y compris le secteur public, le secteur privé, les banques étrangères, les banques coopératives et les banques régionales, observeront des jours fériés les 1er mai, 7 mai, 13 mai, 14 mai et 26 mai en raison de la fête du Travail, Jumat-ul-Vida , Id-Ul-Fitr, Akshaya Tritiya et Buddha Pournima, respectivement. Les banques ne seront pas fermées pendant les 5 jours pour tous les États, car les jours fériés varient d’un État à l’autre. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI en vertu de la loi sur les instruments négociables.

Festivals en mai 2021

1er mai 2021 – Maharashtra Din / 1er mai (Fête du travail)

7 mai 2021 – Jumat-ul-Vida

13 mai 2021 – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)

14 mai 2021 – Bhagvan Shree Parshuram Jayanti / Ramjan-Eid (Eid-UI-Fitra) / Basava Jayanti / Akshaya Tritiya

26 mai 2021 – Bouddha Pournima

Week-end vacances en mai 2021

2 mai 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

8 mai 2021 – Deuxième samedi

9 mai 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

16 mai 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

22 mai 2021 – Quatrième samedi

23 mai 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

30 mai 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Les banques resteront ouvertes les 1, 7, 13, 14 et 26 mai dans ces États

Les banques d’Agartala, Ahmedabad, Aizwal, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Jaipur, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla et Srinagar resteront fonctionnelles le 1er mai. Jammu et Shimla, les banques de tous les états resteront ouvertes. Le 13 mai, seules les banques de Belapur, Jammu, Kochi, Mumbai, Nagpur, Srinagar et Thiruvananthapuram observeront un jour férié. Alors que le 14 mai, les banques de la plupart des États resteront fermées, à l’exception des États tels que Belapur, Jammu, Kochi, Mumbai, Nagpur, Srinagar et Thiruvananthapuram. De même, sur Buddha Pournima (26 mai), les banques d’Ahmedabad, Aizwal, Bengaluru, Bhubaneshwar, Chennai, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Kochi, Panaji, Patna, Shillong et Thiruvananthapuram resteront fonctionnelles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.