Les banques resteront fermées jusqu’à 16 jours en janvier

Liste des jours fériés en janvier 2022, jours fériés en janvier 2022 en Inde : les banques en Inde resteront fermées jusqu’à 16 jours en janvier 2022, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches.

Jours fériés en janvier 2022 en Inde : Les banques en Inde resteront fermées jusqu’à 16 jours en janvier 2022, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches. Outre les sept arrêts hebdomadaires, les banques resteront fermées dans différents États en raison de jours fériés différents. Les banques de la plupart des États observeront un jour férié le 26 janvier 2022, en raison de la fête de la République. Selon une liste des jours fériés notifiée par la Reserve Bank of India (RBI) sur son site Web, les banques d’Agartala, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Guwahati, Kochi et Srinagar n’observeront pas de jour férié le jour de la République. La Banque de réserve de l’Inde a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Jours fériés en janvier 2022

01 janvier 2022 : jour de l’an

03 janvier 2022 : Fête du Nouvel An/Losoong

04 janvier 2022 : Losoong

11 janvier 2022 : Journée missionnaire

12 janvier 2022 : anniversaire de Swami Vivekananda

14 janvier 2022 : Makar Sankranti/Pongal

15 janvier 2022 : Uttarayaana Punyakaala Makar Sankranti Festival/Maghe Sankranti/Sankranti/Pongal/Thiruvalluvar Day

18 janvier 2022 : Thai Poosam

26 janvier 2022 : Fête de la République

Le 1er janvier 2022, seules les banques d’Aizawl, Chennai, Gangtok et Shillong observeront un jour férié. Le lundi 3 janvier 2022, les banques d’Aizawl et de Gangtok resteront fermées à l’occasion de la fête du Nouvel An ou de Losoong. Seules les banques de Gangtok resteront fermées le 4 janvier 2022 pour célébrer Losoong. Seules les banques d’Aizawl observeront un jour férié le 11 janvier 2022. Tandis que les banques de Calcutta resteront fermées le 12 janvier à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Swami Vivekananda.

Les banques d’Ahmedabad et de Chennai resteront fermées à l’occasion de Makar Sankranti et Pongal. Alors que les banques de Bengaluru, Chennai, Gangtok et Hyderabad observeront un jour férié le 15 janvier à l’occasion du festival Uttarayaana Punyakaala Makar Sankranti/Maghe Sankranti/Sankranti/Pongal/Thiruvalluvar Day. Seules les banques de Chennai resteront fermées le 18 janvier à l’occasion de Thai Poosam.

Week-end vacances en janvier 2022

02 janvier 2022 : Congé hebdomadaire (dimanche)

08 janvier 2022 : Deuxième samedi

09 janvier 2022 : Congé hebdomadaire (dimanche)

16 janvier 2022 : Congé hebdomadaire (dimanche)

22 janvier 2022 : quatrième samedi

23 janvier 2022 : Congé hebdomadaire (dimanche)

30 janvier 2022 : Congé hebdomadaire (dimanche)

